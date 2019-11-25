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Запрет дельфинариев в Украине: уже разработан законопроект

17:25, 25 ноября 2019
Экология
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Зоозащитники выступают за запрет дельфинариев в Украине / 048.ua

Об этом 25 ноября на пресс-конференции заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский.

Читайте такжеВ Киеве мужчина выгуливал леопарда на поводке (фото)Также в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который предусматривает усиление ответственности за жестокое обращение с животными.

«Целью законопроекта является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении животных», – отметил Маріковський.

Он добавил, что статья 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которой предусмотрено наказание за жестокое обращение с животными, практически не действует, ведь она не согласована с законом Украины «О защите животных от жестокого обращения».

Ранее УНИАН сообщал, что зоозащитники выступают за принятие законопроекта о запрете содержания диких животных при заведениях общественного питания и гостиницах.

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Теги: #зоозащитники#дельфины