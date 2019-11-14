Издевательства над животными: Раде предлагают ужесточить ответственность

В частности, в Украине могут ввести административную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 16 лет.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2351, в случае принятия которого в Украине, в частности, будет запрещены эвтаназия бездомных животных, контрабанда диких животных, а также попрошайничество с животными.

Читайте такжеПарламент одобрил законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов в УкраинеОб этом говорится в сообщении на Facebook-странице зоозащитной организации UAnimals.

Кроме того, законопроект запретит пропаганду жестокого обращения с животными; бить, убивать, травить и калечить бездомных животных; фотографирование с дикими животными в населенных пунктах; содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах; замуровывание животных в подвальных помещениях; оставление животных в салоне автомобиля при температуре окружающей среды выше, чем +20ºС и ниже, чем -5ºС.

«Законопроект усиливает уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными, меры по борьбе с браконьерством, права местных советов по вопросам защиты животных от жестокого обращения; совершенствует правила обращения с животными в сельском хозяйстве, скотоводстве и при получении продукции животного происхождения», – говорится в сообщении.

В случае принятия законопроекта в Украине, в частности, будет введена административная ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 16 лет, а также уголовная ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными с 14 лет.

Как ранее сообщал УНИАН, в Черниговской области браконьеры убили двух краснокнижных лосей.