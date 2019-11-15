Эдинбургские студенты снялись обнаженными в поддержку животных

Со снимков молодежь сделала благотворительный календарь.

Студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись полностью обнаженными с животными, чтобы создать благотворительный календарь.

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В съемке приняли участие 94 девушки, которые учатся в университете. На фотографиях они позируют с животными, в частности, с лошадьми, оленями и коровами, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail. Одна из девушек на фото прикрывает грудь курицей. На кадрах есть и парни: они пьют чай вместе с котами и позируют с совами.

Календарь с обнаженными студентами и животными можно купить за 12 фунтов стерлингов (373 грн). Деньги, которые выручат с продажи календарей, пожертвуют Эдинбургской ветеринарной клинике All4Paws. В ней бесплатно лечат бездомных и нуждающихся животных.