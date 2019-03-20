Весь мир отмечает День Земли: что нужно знать

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли.

Во всем мире 20 марта принято отмечать праздник под названием День Земли. Дату проведения праздника выбрали не случайно: 20 марта - день весеннего равноденствия, когда пробуждается природа и начинается новый уровень ее развития.

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В календаре международных праздников существует два Дня Земли - сегодняшний отмечается в День весеннего равноденствия, а второй - 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй - экологическую.

Цель праздника - привлечь внимание общественности к нашему общему дому - планете Земля, напомнить людям о необходимости бережного отношения к природе и заботе друг о друге.

Основателем этого Дня считается известный американский общественный деятель Джон Мортон, который в 1840-х годах развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников, в рамках программы бережного отношения к окружающей среде каждого гражданина страны. А став секретарем Территории Небраска, в 1872 году он предложил установить день, который будет посвящен озеленению. Так появился День дерева, который сразу же стал очень популярен.

В наше время в День Земли проводят множество экологических и миротворческих мероприятий и акций по всему миру. Этот праздник является поводом лишний раз задуматься о том, что нас окружает. В результате своей жизнедеятельности человек наносит значительный вред нашей планете, что может привести к ее разрушению.

Наиболее часто в этот день проводят конференции о природе, экологические выставки, субботники, озеленяют улицы. В городах останавливают движение автотранспорта на оживленных улицах, тем самым уменьшая выбросы загрязняющих веществ в воздух. Также именно в этот праздник на протяжении минуты звонят в «колокол мира», что символизирует мирную жизнь, дружбу всех народов, и призывает сохранять культуру и достижения человечества.

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Праздник День Земли - это символ единства, осознания, что только объединенными усилиями еще возможно бороться с глобальными экологическими и существующими социальными проблемами на нашей планете.

Также у Дня Земли есть свой флаг с изображением одной из первых фотографий нашей планеты из Космоса. Это знак осознания, что только совместными усилиями можно решать глобальные экологические и социальные проблемы на Земле. Поэтому неслучайно, что этот праздник активно поддерживают космонавты.

Сегодня отмечать День Земли более чем актуально, учитывая текущую статистику глобального потепления. Ученые предсказывают, что 2019 год может стать самым жарким годом в истории человечества. Число связанных с погодой стихийных бедствий резко возрастает - количество инцидентов во всем мире увеличилось в четыре раза с 1970 года.

Подростки со всего мира принимают участие в Молодежной климатической забастовке, чтобы повысить осведомленность о серьезности глобального потепления.