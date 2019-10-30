Спасти экосистему: в Одесской области начали массово зарыбливать водоемы (видео)

Первым малькам пришлось более пяти часов провести в дороге - их доставили в Хаджибейский лиман.

В Одесской области начали массово зарыбливать водоемы. Как говорится в сюжете ТСН, миллионы карасей, карпов, белых амуров и толстолобиков этой осенью ждет массовое переселение с мест их рождения в новые водоемы.

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Первым малькам пришлось более пяти часов провести в дороге - их доставили в Хаджибейский лиман.

Местные рыбаки с ностальгией вспоминают былые времена, когда в водоемах Одесской области ловилась большая рыба. Сейчас же здесь в основном такая, которая разве что коту на обед сгодится.

Чтобы рыбы в одесских водоемах стало больше, в Измаильском районе развернулась настоящая рыбная спецоперация. Из прудов-инкубаторов сначала грузят мальков этого года вывода. Затем более 3 тонны толстолобиков привозят к лиману вечером, а после с помощью специального рукава рыбу из бочек загружают прямо в воду.

Всего осенью планируется заселить 2 млн 800 тысяч экземпляров ценных видов рыб. Это толстолобик, белый амур, карп и карась. Для того, чтобы перевезти малька, температуры воды и воздуха должны быть невысокими, поэтому сейчас как раз удачный период.

За год рыба должна вырасти, и тогда ее уже можно будет вылавливать. Чтобы переселить в этот лиман 47 тонн мальков, спецгрузовику придется сделать десять ходок. Успеть должны за месяц, ведь в морозы транспортировать рыбу опасно.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепровское водохранилище в Запорожье выпустили 5 тонн рыбы. Среди них - белый амур, карп и толстолобик.