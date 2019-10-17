Белый амур, карп и толстолобик: в Днепровское водохранилище выпустили 5 тонн рыбы (фото, видео)

Вес каждой такой рыбки около 30 граммов, всем малькам около полугода.

В Днепровское водохранилище в Запорожье выпустили 5 тонн рыбы. Среди них - белый амур, карп и толстолобик.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На пути к воде мальки преодолели немалое расстояние, их вырастили на одном из рыбзаводов под Одессой. Вес каждой такой рыбки около 30 граммов, всем малькам около полугода.

Рыбу запускают для восстановления экологической ситуации в Днепре. Ведь именно эти виды рыбы питаются водорослями, которые во время цветения вызывают огромный вред. Только толстолоб на килограмм своей массы съедает до 30 кг водных растений.

В целом в течение года в украинские водоемы планируют выпустить 35 тонн молодой рыбы.