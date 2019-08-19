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Tesla запустила сервис аренды солнечных батарей

13:49, 19 августа 2019
Экология
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщается на сайте Tesla.

«Фиксированная месячная цена включает в себя панели и другое необходимое оборудование, установку, поддержку и обслуживание», - говорится в сообщении.

Стоимость услуги - 90 долларов в месяц. При использовании сервиса не нужно подписывать контрактов, а компания предлагает несколько вариантов солнечной электросистемы - на 3,8 кВт, 7,6 кВт и 11,4 кВт.

Возможность арендовать панели есть у жителей Аризоны, Калифорнии, Коннектикута, Массачусетса, Нью-Джерси и Нью-Мексико.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому владельцам малых наземных солнечных электростанций возвращаются гарантии получения «зеленого тарифа».

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Теги: #Tesla#солнечные панели