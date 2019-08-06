Украинцам вернули "зеленый" тариф на домашние солнечные электростанции

Согласно карточке законопроекта, документ 6 августа возвращен с подписью от президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому владельцам малых наземных солнечных электростанций возвращаются гарантии получения «зеленого тарифа».

Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Согласно карточке законопроекта, документ 6 августа возвращен с подписью от президента.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада приняла закон, которым исправлена несогласованность между положениями закона «Об альтернативных источниках энергии», в результате чего владельцам домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт гарантирована возможность продавать электричество в сеть по «зеленому» тарифу без ограничения по месту их установки.

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Принятым законом вносятся изменения в закон «Об альтернативных источниках энергии» по определению порядка расчета уровня «зеленого» тарифа для всех частных домохозяйств, производящих электроэнергию из энергии солнечного излучения, без конкретизации требований по их размещению и установленной мощности.

Принятый закон будет способствовать обеспечению прав и законных интересов потребителей, которые установили или планировали до конца 2019 года установить домашние солнечные электростанции и продавать излишек энергии в сеть по «зеленому тарифу».

До этого 25 апреля Верховная Рада приняла закон, который предусматривал переход от «зеленого тарифа» к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года.

Принятый закон ограничивал с 2020 года установку домашних солнечных станций мощностью до 50 кВт на земле с правом получать «зеленый тариф» за отпущенную в сеть электроэнергию. Станции такого размера можно было устанавливать только на крышах или фасадах капитальных сооружений.