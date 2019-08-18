В Арктике зафиксировали температурный рекорд

Температура в Арктике составила 34,8 градуса тепла по Цельсию.

Шведская метеорологическая станция зафиксировала максимальную в истории температуру в Арктике - 34,8 градуса тепла по Цельсию.

Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) США, передает Gizmodo.

Читайте такжеЗемля теряет способность поддерживать существование человечества из-за глобального потепления

Рекордный показатель зафиксировал шведский форпост Маркусвинс, расположенный на южной окраине Полярного круга. Температурный максимум зафиксировали на севере от Полярного круга 26 июля.

Как отмечают в NOAA, на Аляске июль также установил температурный рекорд, повлекший лесные пожары и массовую гибель лосося. Также в водах Аляски из-за потепления лед исчез на 6-8 недель раньше, чем обычно.

Кроме того, выводы NOAA подтвердили, что нынешний июль является рекордно теплым в мире за всю историю наблюдений.

JUST IN: July 2019 now ranks #1 as the warmest month on record, according to the monthly Global Climate Report from @NOAANCEIclimatehttps://t.co/gzv7jcCDDX#StateOfClimatepic.twitter.com/aNSyYtAsRa — NOAA (@NOAA) August 15, 2019

Как сообщал УНИАН, скорость и масштабы нынешнего глобального потепления превышают любые аналогичные события за последние две тысячи лет.