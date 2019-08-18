цей матеріал доступний українською

В Арктике зафиксировали температурный рекорд

04:03, 18 августа 2019
Экология
72 0
На Аляске июль также установил температурный рекорд / naked-science.ru

Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) США, передает Gizmodo.

Читайте такжеЗемля теряет способность поддерживать существование человечества из-за глобального потепления

Рекордный показатель зафиксировал шведский форпост Маркусвинс, расположенный на южной окраине Полярного круга. Температурный максимум зафиксировали на севере от Полярного круга 26 июля.

Как отмечают в NOAA, на Аляске июль также установил температурный рекорд, повлекший лесные пожары и массовую гибель лосося. Также в водах Аляски из-за потепления лед исчез на 6-8 недель раньше, чем обычно.

Кроме того, выводы NOAA подтвердили, что нынешний июль является рекордно теплым в мире за всю историю наблюдений.

Как сообщал УНИАН, скорость и масштабы нынешнего глобального потепления превышают любые аналогичные события за последние две тысячи лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #глобальное потепление#температура#Арктика