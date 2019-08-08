Из-за глобального потепления воды Аляски остались без льда

Ученые предупреждают, что такое потепление может вызвать быстрые экологические изменения.

Из-за аномальных температур, которые фиксировали в июле, в водах Аляски исчез лед.

Об этом пишет The Independent, передает «Громадське».

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После температурных рекордов в июле арктический морской лед остался на 2 миллиона квадратных километров ниже среднесрочного среднего уровня.

В среднем за последние 40 лет с начала спутниковых наблюдений Арктики, морской лед каждый сентябрь уменьшался более чем на 13%.

«Это уменьшение около 85000 квадратных километров ежегодно, что равнозначно площади Шотландии», - отметил эксперт по климатическим изменениям Эд Блокли.

Ученые предупреждают, что такое потепление может вызвать быстрые экологические изменения, которые могут угрожать жителям городов в прибрежных зонах.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые говорили, что на остановку глобального потепления и спасения планеты от его последствий в человеческой цивилизации есть в запасе 12 лет. Но теперь сроки сократились. Растет консенсус, что на самом деле следующие 18 месяцев будут критическими для усилий по недопущению начала глобального климатического кризиса.