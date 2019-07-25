Глобальное потепление не имеет аналогов за последние две тысячи лет – ученые

По словам ученых, самый теплый период за последние 2 тысячи лет произошел в течение 20-го века и распространился на более чем 98% земного шара.

Скорость и масштабы нынешнего глобального потепления превышают любые аналогичные события за последние две тысячи лет.

Об этом свидетельствуют данные трех исследований, опубликованных в Nature и Nature Geoscience, передает «Фокус».

Согласно полученным данным, такие исторические события, как Малый ледниковый период, не могут сравниться по своим масштабам с потеплением, наблюдавшимся в прошлом веке. Также исследования показали, что скорость потепления на планете растет.

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Во время изучения климатической истории мира за последние столетия выделился ряд ключевых эпох, которые рассматривались климатическими скептиками, как доказательство того, что на протяжении веков мир нагревался и охлаждался много раз. А потепление, которое наблюдается сейчас, является лишь частью вышеупомянутой модели.

Но три новых исследования доказывают, что подобный аргумент не имеет прочной основы. Научные группы реконструировали климатические условия, существовавшие на протяжении последних двух тысяч лет, используя 700 косвенных записей изменений температуры. Речь идет о древесных кольцах, кораллах и отложениях в озерах. На основе полученной информации ученые определили, что ни одно из вышеперечисленных климатических явлений не происходило в глобальном масштабе.

"Мы видим, что самый теплый период за последние 2 тысячи лет произошел в течение 20-го века и распространился на более чем 98% земного шара. Это является убедительным доказательство того, что антропогенное глобальное потепление не только не имеет аналогов по абсолютной температуре, но и беспрецедентно в контексте последних 2000 лет", – подытожили исследователи.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые говорили, что на остановку глобального потепления и спасения планеты от его последствий в человеческой цивилизации есть в запасе 12 лет. Но теперь сроки сократились. Растет консенсус, что на самом деле следующие 18 месяцев будут критическими для усилий по недопущению начала глобального климатического кризиса.