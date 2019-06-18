В Британии работает первая в мире ферма, где исследуют влияние сельского хозяйства на окружающую среду (видео)
11:38, 18 июня 2019Экология
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Установленная на пастбище и в хлеву техника собирает образцы почвы и воздуха.
В Девоне работает первая в мире ферма, на которой исследуют влияние сельского хозяйства на окружающую среду
В Девоне (Великобритания) работает первая в мире ферма, на которой исследуют влияние сельского хозяйства на окружающую среду.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Установленная на пастбище и в хлеву техника собирает образцы почвы и воздуха. В лаборатории около семи десятков ученых исследуют ее на содержание газов от жизнедеятельности овец.
Исследования, надеются основатели фермы, поможет уменьшить негативное влияние ферм на окружающую среду.
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