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В Британии работает первая в мире ферма, где исследуют влияние сельского хозяйства на окружающую среду (видео)

11:38, 18 июня 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Установленная на пастбище и в хлеву техника собирает образцы почвы и воздуха. В лаборатории около семи десятков ученых исследуют ее на содержание газов от жизнедеятельности овец.

Исследования, надеются основатели фермы, поможет уменьшить негативное влияние ферм на окружающую среду.

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Теги: #Британия