В Киеве открыли первую в Украине городскую экотропу (фото)

Экотропа длиной около 3 км — это 4 типа лесов, озеро, ручей, овраги.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Василий Полуйко принял участие в открытии в национальном природном парке «Голосеевский» первой городской интерактивной экотропы в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экологии.

Это совместный экологический проект Министерства экологии и природных ресурсов и Национального природного парка «Голосеевский», единственного в Украине и одном из немногих в мире национальных парков, расположенный в черте мегаполиса.

Читайте такжеУченые нашли в Средиземном море новый остров из пластикового мусора

Цель проекта – влюбить украинцев в пешеходные прогулки на природе и доказать, что экологическое образование может быть увлекательным для взрослых и детей.

Экотропа длиной около 3 км — это 4 типа лесов, озеро, ручей, овраги. А также информационные стенды, игры и интерактивы, встречи с редкими животными, птицами и растениями, самые живописные пейзажи для фотографий, зона с мольбертами для создания собственных пейзажей.

Во время путешествия по экотропе длиной 3 км можно будет узнать о жителях Голосеевского леса, сравнить размах своих рук с размахом крыльев птиц, свои следы со следами животных, вместе с друзьями обнять самый большой дуб, а также нарисовать лесной пейзаж.