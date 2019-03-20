В Норвегии построят первую в мире электростанцию с летающими ветрогенераторами (видео)

В Норвегии планируют создать "летающую" электростанцию.

Разработкой проекта занимаются компании Shell и Makani. Летающий ветрогенератор будет способен пребывать на высотах, где почти постоянно есть ветер.

Ветряк на тросе с размахом крыла 25,9 метра способен подниматься на высоту до 305 метров. Он имеет восемь небольших генераторов с воздушными винтами диаметром 2,3 метра.

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Энергия будет попадать на Землю при помощи специального провода. После взлета аппарат будет подниматься на рабочую высоту, а потом кружить вокруг точки привязки.

Первые испытания новой электростанции проведут в конце 2019 года.