Большинство людей предлагают стирать перьевые подушки дома и тщательно сушить их в сушильной машине.

Подушки со временем желтеют из-за скопления пота и влаги. Но, к счастью, есть способы предотвратить преждевременное пожелтение и удалить стойкие пятна с уже пожелтевших подушек. В группе Facebook под названием "Советы по уборке миссис Хинч" пользователь написал: "Загадка: стирать старые перьевые подушки с желтыми пятнами дома или в прачечной/химчистке или выбросить их?" - и люди поспешили поделиться своим мнением.

Как пишет mirror, одна женщина с "фобией" испачканного постельного белья рассказала, как она сохраняет две пуховые подушки свежими, чистыми и без пятен на протяжении целых 39 лет.

"У меня до сих пор сохранились две перьевые подушки 39-летней давности, на них нет пятен, их регулярно стирают в домашней машине, затем сушат в сушильной машине и оставляют на сушилке для проветривания. У меня фобия к испачканному постельному белью, поэтому его стирали десятки раз", - написала она.

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Другая поклонница уборки прокомментировала: "Если вы отнесете их в прачечную и постираете, они действительно постираются хорошо! Если это пуховые подушки, с ними потребуется гораздо больше работы. Перья удерживают воду. Их нужно много времени сушить, поэтому в прачечных самообслуживания советуют оставлять их на ночь. Я постирала много перьевых подушек, и после стирки они становятся как новые".

"Я стираю свои в машине. Био-стиральный порошок, немного отбеливателя и кондиционер для белья. Сушу в стиральной машине, встряхиваю, и тогда [они] идеальны", - сказал другой.

В то время, как большинство людей предлагают стирать перьевые подушки дома и тщательно сушить их в сушильной машине, один из пользователей Facebook рассказал, как помогает пена для бритья, написав: "Сначала попробуйте пену для бритья. Втирайте, оставьте на час, затем вытрите влажной салфеткой ткань".

Лайфхаки по стирке и глажке

Эксперт по глажке одежды рассказал, как на "раз-два" справиться с глажкой рубашек и пройтись утюгом по пространству между пуговицами.

Соответствующий урок показал пользователь laurastar_official на своей странице в TikTok. Он показал распространенную технику глажки, которая, как оказалось, является неправильной. Несмотря на это, многие люди гладят свою одежду именно таким образом и не подозревают о главной "ошибке", указал он.

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