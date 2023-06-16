Приготовьте простой раствор для отбеливания белья в домашних условиях.

Белое постельное белье даже при самом бережном отношении неизбежно желтеет. Простыни покрываются следами кожного сала и пота, а также портятся из-за стирки водой плохого качества. Чтобы вернуть белью белоснежный цвет без вреда для ткани, замочите его в домашнем растворе.

Как отстирать белую простынь от желтизны с помощью отбеливателя и тетрабората

Самый эффективный способ, как отстирать постельное белье белого цвета - замачивание в отбеливающей смеси. Эта хитрость возвращает ткани свежий, белоснежный цвет. Для приготовления раствора вам понадобятся стиральный порошок, порошок для посудомоечной машины, отбеливатель для белья и аптечное средство тетраборат натрия.

На полную машинку белья (5-7 кг) вам понадобится полстакана тетрабората натрия и по 1 стакану остальных ингредиентов. Также вам понадобится кипяток.

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Выложите простыни и наволочки в большой таз. Кипящей водой залейте постельное белье. Всыпьте сухие ингредиенты с отбеливателем и размешайте. В таком растворе оставьте ткань на 30 минут. После этого постирайте в стиральной машинке обычным способом, но после стирки прополощите два раза.

Этот способ также подойдет, если вы интересуетесь, как отстирать подушки от желтых пятен. Их также нужно залить горячим раствором на 30 минут, а затем постирать в режиме "Пух" или "Деликатный". Если в машинке есть режим "Сушка", то лучше высушить подушки именно так - они станут мягче. Если нет - просушите привычным способом и взбейте вручную.

Как отбелить постельное белье содой и нашатырем

Ещё один эффективный способ, как отбелить пожелтевшее белье - приготовить смесь соды и нашатырного спирта. Этот способ вернет белью изначальный цвет без вреда для ткани, а о его эффективности есть много отзывов.

В пяти литрах теплой воды растворите 5 ложек соды и 2 ложки нашатыря. Замочите в смеси постельное белье. Время замачивания зависит от степени желтизны. Если простыни лишь слегка сменили оттенок, то хватит пары часов, а если полностью пожелтели или на них много пятен, то оставьте в растворе на ночь. Затем постирайте белье в машинке и дважды прополощите.

Как отбелить постельное белье в стиральной машине

Если не хотите заморачиваться с замачиванием - можно отбелить постельное белье прямо в машинке. Для этого используют кислородный отбеливатель. Его можно применять как на белых, так и на цветных тканях, а также смешивать с обычным стиральным порошком. Для глубокой очистки ткани выставьте большую температуру воды (60° и выше), если это разрешено производителем белья.

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