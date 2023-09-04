Он показал лайфхак, как легко прогладить пространство между пуговицами на рубашке.

Эксперт по глажке одежды разрыв, как на "раз-два" справиться с глажкой рубашек и пройтись утюгом по пространству между пуговицами.

Соответствующий урок показал пользователь laurastar_official на своей странице в TikTok. Он показал распространенную технику глажки, которая, как оказалось, является неправильной. Несмотря на это, многие люди гладят свою одежду именно таким образом и не подозревают о главной "ошибке", указал он.

"Если вы гладите рубашку таким образом, как это показываю сейчас я, то, вероятно, вы проглаживаете пространство вокруг пуговиц, избегая их, как минных полей. Извините, но так делать совсем неправильно", - подчеркнул он.

По его словам, главный секрет глажки рубашки заключается в том, что сперва ее надо вывернуть наизнанку, а потом один раз пройтись утюгом по линии, где расположены пуговицы.

"Позвольте утюгу один раз скользнуть по ткани и вуаля... Она легко становится гладкой, не помятой", - указал эксперт.

Многие пользователи соцсети поблагодарили автора ролика за полезный совет. Один написал: "Вау, я никогда не думал, что это можно сделать именно таким образом. Спасибо, что поделились".

Не обошлось и без шуток. "Теперь чувствую себя идиотом, конечно, можно же было просто вывернуть рубашку!",- написал еще один комментатор.

Некоторые отмечали, что этот метод им известен еще с 80-х. Он позволяет быстро и эффективно справиться с глажкой пуговиц.

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В частности, этот способ позволит запереть все двери кроме передней двери со стороны водителя. Это также работает в обратном направлении, поэтому не стоит бояться, что вы заблокируете двери навсегда - в чем именно заключается секрет.

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