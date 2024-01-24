Кето-диета полностью разрушила отношение женщины к еде - она стала "одержимой" калорийностью продуктов и унижала себя за лишний банан.

Женщина смогла сбросить на кето-диете 54 килограмма меньше чем за год, однако теперь об этом сильно сожалеет: жесткие принципы "кето" полностью разрушили ее отношения с едой.

Она считает, что эта диета игнорирует множество научных фактов о пользе тех или иных продуктов. Хотя в конце концов удалось похудеть, этот путь был полон мучений и ощущения, что она "неудачница", пишет Buisness Insider.

Издание рассказывает историю Дженнифер Стил, которая начала кето-диету в 2018 году. По словам женщины, на "кето" нужно было придерживаться определенного дефицита калорий.

Видео дня

Один из главных принципов диеты заключался в том, что нельзя было съедать более 20 граммов чистых углеводов в день. Поэтому женщина стала буквально "одержимой" этикетками: она постоянно вычитывала состав продуктов и не могла позволить себе даже ограниченное количество еды, которая, казалось бы, является полезной с точки зрения здорового питания.

Например, нельзя было вообще есть картофель, рис, хлеб, макароны, банан, хлеб, овсянку, бобы и тому подобное.

"Дошло до того, что я начинала беспокоиться, если съедала слишком много калорий, даже если сама еда была относительно здоровой. Если я превышала свои 20 граммов чистых углеводов, это портило мне весь день... Каждый раз, когда я превышала это количество, я чувствовала себя неудачницей только потому, что съедала тост из цельного зерна или банан", - утверждает Дженнифер.

По словам женщины, на первых порах диеты она чувствовала себя хорошо. Однако это ощущение быстро пропало из-за жестоких ограничений, которые она устанавливала сама себе. По итогу, выдерживать их было невозможно, поэтому были срывы. "Вместо того, чтобы утешать себя маленьким печеным картофелем, я ела большой жареный картофель", - говорит она.

По словам Дженнифер, ее опыт может показаться незначительным для тех, у кого никогда не было проблем с перееданием. Однако на "кето"осознание того, что она не может что-то есть, еще больше поощряло желание к "запрещенным" продуктам.

Руководствуясь принципами диеты Дженнифер выбирала для себя не то меню. Ее цель состояла в том, чтобы исключить все "неправильное" и есть только продукты с низким содержанием углеводов и без сахара. Она ела протеиновые батончики, диетическое печенье/сладости, продукты с высоким содержанием жира (колбаса и бекон), чтобы почувствовать хоть какую-то сытость в течение дня.

Стил говорит, что она знала о важности белка для организма, однако на "кето" старалась максимально наедаться жирами. "В итоге у меня был ограниченный выбор продуктов и чрезвычайно повышенный уровень холестерина", - заявила женщина.

Когда она почувствовала первый успех, осознав, что худеет - начала действовать в отношении себя еще жестче. Количество ограничений в отношении углеводов и продуктов увеличилось: она ела намного меньше, чем должна была бы, учитывая ее вес и уровень активности.

"Я знала, что перегибаю палку, но часть меня цеплялась за успех и хотела больших результатов", - делится Стил.

В конце концов она пришла к выводу, что на "кето" не получает огромного количества витаминов, минералов и других макроэлементов, которые содержатся в "запрещенных" продуктах.

"Я просто повелась на этот кето-тренд, который игнорирует множество научных фактов", - резюмировала она.

Вот, какого результата достигла Дженнифер Стил на "кето":

Отметим, что не следует руководствоваться чужим опытом и садиться на любые диеты без предварительной консультации с врачом. Организм каждого человека индивидуален.

Мужчина сбросил значительный вес на стейках и принципах кето

Ранее свою историю похудения рассказал западным СМИ Брайан Новицки. Он на принципах кето, полностью исключив углеводы, смог сбросить почти 30 кг лишнего веса за 4 месяца. По словам Брайана, в 2022 году он понял, что чувствует себя "плохо": постоянно болели колени, спина, суставы в теле.

Тогда он принял решение похудеть и начал есть продукты с белками и жирами. Подробнее о его диете и истории опыта "кето" читай здесь.

Вас также могут заинтересовать новости: