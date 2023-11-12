Всего за четыре месяца мужчина радикально улучшил свой внешний вид и самочувствие.

Борьба с лишним весом почти никогда не является легкой. Но иногда людям удается похудеть без особых страданий и самоистязаний. Мужчина по имени Брайан Новицки рассказал Newsweek, как ему удалось сбросить почти 30 кг лишнего веса всего за четыре месяца без подсчета калорий и питаясь тем, чего хотелось.

"Все изменилось для меня весной 2022 года, когда я сидел на диване, уставший и подавленный, и чувствовал боль в суставах и спине по всему телу. Это было так плохо, что я страдал от боли в коленях или лодыжках, которая длилась от одной до двух недель. Боль была настолько сильной, что я не мог ходить", – вспоминает мужчина.

Это, а также определенные проблемы с сердцем заставили Брайана серьезно взяться за нормализацию собственного веса. По рекомендации друзей он заинтересовался так называемой кето-диетой - когда вы ограничиваете потребление углеводов до минимума, вместо этого увеличивая потребление белка и жиров.

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"Это была диета для плотоядных животных, и в июле 2022 года я полностью переключился на нее. Я не ем ни овощей, ни фруктов, ни других углеводов. В основном я ем говядину, яйца и бекон. Иногда я ем куриные крылышки или куриные бедра, а также свинину. Я не использую ни одного типа масла из семян и готовлю свою еду на жире из бекона или сливочном масле", – рассказал мужчина.

С такой диетой Брайон обычно съедает чуть меньше килограмма мяса в день. И как ни странно это звучит, но с июля по ноябрь он умудрился похудеть на 29 килограммов.

"У меня появилось больше энергии, и я заметил, что мой артрит и боль в суставах исчезли. Я также заметил, что в течение нескольких месяцев у меня не было ни одного эпизода атрофии. До того, как я начал мясную диету, у меня было несколько эпизодов в неделю", – вспоминает он.

В течение следующих нескольких месяцев темпы потери веса несколько снизились, поскольку Брайан приблизился к здоровому весу. Но улучшение самочувствия продолжалось.

"Я принимаю лекарства от кровяного давления более 20 лет. Хотя я все еще принимаю лекарства, дозировка снизилась до самой низкой по рецепту, и мое кровяное давление находится под контролем. У меня также не было эпизода фибрилляционной фибрилопатии более 14 месяцев, и недавно мне перестали назначать эти лекарства. Мой холестерин также улучшился. Моя печень и почки прекрасно функционируют с лучшими уровнями, которые я видел в своей крови", – говорит он.

Мужчина уверяет, что не испытывал никаких негативных последствий мясной диеты. Кроме того, время от времени он позволял себе полакомиться "запрещенной" едой, например, маленьким кусочек торта.

УНИАН предостерегает! Если Вас заинтересовала эта диета, перед ее применением обязательно посоветуйтесь с врачом!

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