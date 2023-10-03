Историей своего успеха и опытом потери веса поделилась мама двоих детей Кэтлин Харт.

Мама 2 детей ныне популярный YouTube блогер Кэтлин Харт рассказала, как успешно сбросила почти 30 кг лишнего веса "без спортзала" и насилия над своим организмом.

Иногда женщины, вдохновившись желанием поскорее похудеть, начинают прибегать к жестким диетам и усиленным тренировкам. Однако не каждый организм способен справиться с такой нагрузкой без негативных изменений в здоровье. Поэтому часто такие попытки завершаются преждевременно и без достижения желаемого эффекта. Подобный опыт был и у Кэтлин, но она методом собственных проб и ошибок сделала для себя систему, благодаря которой поддерживает свое тело в хорошей форме до сиз пор. Об этом говорится на ее канале lil Piece of Hart, где она регулярно показывает, чего достигла.

По словам Кэтрин, она решила сделать свое похудение психологически легким. Поэтому бросила десятилетние изнурительные тренировки в спортзале, воспоминания о которых наводили на нее ужас. Также она отказалась сразу заставлять себя проходить 10 тысяч шагов или больше, чтобы терять калории.

Вместо этого женщина сочетала свою активность с удовольствием. Начала с того, что проходило около 3 тысяч шагов в день просто гуляя со своей собакой.

Именно тогда такая, казалось бы, относительная активность начала влиять на уровень ее веса. Увидев первые результаты женщина получила больше мотивации чаще находится в движении.

"Последовательность была ключевой в моих пешеходных путешествиях. На том этапе 3000 шагов - это максимум, который я могла пройти. Ведь я дополнительно работала в офисе, добирались до него час и проводила за рабочим местом около 8 часов, фактически без движения", - вспоминала она.

Тогда пришли первые мысли, как пересечь черту в 3 тысячи шагов. Женщина начала чаще ходить на перекуры на работе, используя это время для активности. Также она старалась создать для себя условия, которые заставляли бы ее ходить. Например, парковала машину подальше от магазина или места работы: таким образом, как бы то ни было, но она должна была проходить большие дистанции. А главное, оказалось, что она действительно имеет на это все время.

"Я считаю, что в наше время можно вписать много возможностей для того, чтобы двигаться больше: сделать немного больше шагов здесь или там", - указала она.

Наконец женщина сменила сферу своей деятельности, начала устраивать для себя приятные прогулки на выходных, кроме ежедневных пешеходных прогулок с мужем. Это позволило ей изменить свое мировоззрение и похудеть на 29,4 кг (примерно на 65 фунтов).

Наконец постепенно она таки дошла до суточного количества шагов в 10 тысяч или даже больше. Контролировать свою активность очень помогали умные гаджеты, известные как смарт-часы. Также женщина ограничила количество углеводов в своем рационе.

"За семь месяцев после рождения второго ребенка я потеряла 65 фунтов за счет подобных прогулок: 50 фунтов удалось потерять за 5 месяцев и еще 15 ушли за следующие два", - вспоминает Харт.

По словам женщины, сейчас она с удовольствием занимается спортом. Она считает, что добилась успеха благодаря умеренному увеличению физической нагрузки и отказу от "категорических" решений в похудении.

"Если что-то в вашем путешествии в снижении веса не кажется вам правильным или вы чувствуете, что не хотите этого делать, то не делайте. Руководствуясь негативной энергией и принуждением мы все равно не получим желаемых результатов", - считает блогер.

Недавно на своем YouTube-канале Кейтлин показала легкую 20-минутную тренировку. Там она объяснила основные моменты спортивной ходьбы на тренажере.

Как разогнать свой метаболизм без спорта

Ранее УНИАН разобрался, возможно ли разогнать метаболизм (так называемый обмен веществ) в организме, не занимаясь спортом. Мы предложили несколько вариантов, которые может выбрать для себя человек. Каждый из них исключает "голодание" и другие быстрые диеты, которые наносят организму лишь вред. Подробнее о советах, как создать для себя идеальную фигуру, читай здесь.

Вас также могут заинтересовать новости: