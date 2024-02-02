Журналистка поделились, что вместо кофе начала пить несколько чашек зеленого чая в день.

Журналистка пила зеленый чай вместо кофе в течение 30 дней и утверждает, что почувствовала три больших изменения, которые положительно повлияли на ее жизнь.

Утро стало спокойным и менее напряженным, напиток помог лучше мыслить и чувствовать себя более сосредоточенным на повседневных задачах, и желудок успокоился, поделилась Алекса Меллардо в своей статье на eatthis.com. Автор отметила, что сначала пила одну чашку чая утром, а вторую - во второй половине дня. Потом, чтобы увеличить количество кофеина и получить еще энергии, журналист добавила в рацион третью чашку чая. Стоит подчеркнуть, что в зеленом чае гораздо меньше кофеина, чем в кофе.

"Обычная утренняя чашка кофе, безусловно, будит меня, но за это надо платить определенную цену. Кофе также заставляет меня чувствовать беспокойство, стресс и нервозность. Однако, когда я перешла на зеленый чай, я заметила, что мои утра стали гораздо менее напряженными и намного спокойнее", - говорится в материале.

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Доктор медицинских наук, доктор философии, сертифицированный диетолог и специалист по спортивной диетологии Эми Гудсон подчеркнула, что кофеин - природный стимулятор. Эксперт добавила, что это вещество "усиливает активность центральной нервной системы и увеличивает высвобождение нейротрансмиттеров, таких как дофамин и норадреналин". "Это может привести к повышению бдительности и ускорению метаболизма и, следовательно, к сжиганию большего количества калорий", - сказала она.

Меллардо также поделилась, что начала яснее мыслить после того, как с кофе перешла на зеленый чай. "Комбинация кофеина и L-теанина, аминокислоты, содержащейся в зеленом чае, может оказать положительное влияние на когнитивные функции. Это может повысить бдительность и улучшить настроение без чувства нервозности, которое часто ассоциируется с высоким потреблением кофеина", - подчеркнула доктор.

Еще журналистка сказала, что кофе для ее желудка всегда был триггером, а зеленый чай наоборот его успокоил. Диетолог сообщила, что в зеленом чае есть много природных биологически активных веществ, которые являются "мощными антиоксидантами". "Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме (так называемые "плохие парни", которые способствуют воспалению), уменьшая окислительный стресс и воспаление", - заявила Гудсон.

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Ранее УНИАН узнал, можно ли пить зеленый чай при давлении.

По сведениям ученых из Оксфордского университета, если потреблять этот напиток правильно, то может значительно снизиться систолическое артериальное давление (так называют уровень давления в момент, когда сердце максимально сокращается, другое название - верхнее).

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