Женщина убедила сына, что он сделает успешную карьеру в Пекине, если станет шпионить для Китая.

Американский военный моряк, имеющий китайское происхождение, начал передавать Китаю секретную информацию по просьбе своей матери. Об этом сообщил помощник прокурора США Фред Шеппард на слушаниях в Федеральном суде Сан-Диего, пишет The Guardian.

22-летний американец по имени Цзиньчао Вэй - один из двух моряков, обвиняемых в предоставлении конфиденциальной военной информации Китаю. В частности они сообщали Пекину о подробностях военных учений, морских операциях и важных технических материалах американского флота. В частности, он передал подробную информацию о системах вооружения и самолетах на борту "Эссекса" и других десантных кораблей, которые действуют как малые авианосцы.

Прокуроры заявили, что Вэй, родившийся в Китае, начал сотрудничать с китайской разведкой в феврале 2022 года. Тогда он подавал заявление на получение натурализованного гражданства США и получил предложение о сотрудничестве от китайской разведки. Мать Вея, живущая в Висконсине, знала о договоренностях своего сына и поощряла его помогать китайской разведке. Она убеждала сына, что это может дать ему работу в Коммунистической партии Китая когда-нибудь после того, как он покинет флот США.

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Офицер разведки действительно сказал Вэю, что китайское правительство готово принять его и его мать в Китае.

Китайские шпионы

Как ранее писал УНИАН, китайские власти сознательно раскручивают шпионскую истерию среди населения. Недавно Пекин призвал всех граждан присоединиться к поиску шпионов. Это происходит на фоне усиления мер секретности в Китае. В частности секретными там уже сделали даже базовые экономические показатели. Некоторые аналитики считают это частью подготовки Китая к войне за Тайвань.

Параллельно Китай создает по всему миру так называемые "подпольные полицейские участки". Эти учреждения являются одновременно и центрами шпионажа, и базами для атак на китайских диссидентов, проживающих за рубежом. Такие базы есть даже в США.

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