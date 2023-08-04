Несколько минут в день помогут приблизиться к заветной мечте и увидить кубики пресса.

Многие украинцы в борьбе за пресловутые кубики на животе выполняют одни и те же упражнения. Даже спустя недели усердных занятий ничего не меняется.

Эксперт по физической подготовке и фитнесу Лаура Уильямс отметила, что зачастую, когда люди хотят увидеть "шесть кубиков", то работают с длинной мышцей, которая проходит вдоль передней части живота.

"Это часто делает скручивания нашим основным движением, когда дело доходит до живота. Но к мышцам живота также относятся мышцы талии — косые мышцы живота — и одна из основных мышц кора — поперечная мышца живота", - отметила эксперт.

По ее словам, работа с этими областями с помощью различных упражнений поможет укрепить все важные мышцы брюшной полости, а также верхней части спины и бедер.

Упражнение 1. Постукивание пяткой

В положении лежа с согнутыми выше бедер ногами опустите одну пятку к полу, затем поднимите обратно. Повторите то же самое со второй ногой. При этом старайтесь держать спину ровно на коврике. Сделайте в общей сложности 12 опусканий.

Упражнение 2. Сидящий спринтер

В положении сидя, обе ноги оторваны от пола, вытяните одну ногу перед собой и подтяните противоположную руку к колену. Повторите с другой ногой. Всего сделайте 12 поворотов.

Упражнение 3. Пульсирующая боковая планка

Лежа на боку, поднимите тело в воздух, перенеся вес на ступню и нижнюю руку. Положите верхнюю руку на нижнее плечо и немного опустите тело на землю, прежде чем оттолкнуться. Сделайте 15 импульсов. Сменить сторону.

Как ранее сообщал УНИАН, фитнес-тренер Владислав Твердохлеб рассказал, как правильно ходить для борьбы с лишним весом. По его словам, для похудения и улучшения состояния здоровья количество шагов нужно увеличивать постепенно. Не стоит пытаться сразу пройти 10 тысяч шагов, если до этого вы очень мало двигались.

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