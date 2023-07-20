Рассказываем, как очень быстро похудеть без вреда для здоровья.

Трудно найти девушку, которая была бы полностью довольна собой - каждая считает, что нет предела совершенству, особенно когда дело касается фигуры. УНИАН выяснил, как правильно худеть с большого веса и сколько килограмм можно терять в месяц без ущерба для организма.

Как быстро похудеть на 5 кг - мнение диетолога

Диетолог Людмила Гончарова рассказала, что здоровым считается похудение на 3-5 кг в месяц. Нет каких-либо четких одинаковых показателей для всех людей, но если это, допустим, 20 килограммов в месяц, то это, конечно, нет.

Известно, что на один килограмм лишнего веса организму приходится строить около 20 км капилляров, чтобы все это обогащать кислородом. Если человек задумался сбросить лишний вес, то нужно понимать, что это нужно делать по законам его организма. Тогда организм восстанавливается и с радостью отдает вам это накопленное, потому что вы начинаете правильно с ним обращаться.

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Самый лучший способ быстро сбросить вес - это регулирование употребления воды. Диетолог поделилась методом:

За 30 минут до еды, хотя бы за 20, выпить два стакана воды, чтобы образовались все жидкости, которые будут расщеплять эту пищу. Покушать. Не запивать водой пищу. Подождать немного, хотя бы часок. Для того чтобы все это хорошо переваривалось, и еда поступила в тонкий кишечник уже переваренной.

Воду через час после еды нужно пить небольшими глотками. До следующего приема пищи, который должен происходить через 4-5 часов. По ее словам, такой способ употребления воды также будет предотвращать вздутие и изжогу.

Также нужно следить и за количеством пищи, которую употребляет человек, и не перенасыщаться. Среднестатистическое количество пищи, которую может наш желудок у себя взять, - где-то пол-литра. Или полкилограмма. От этого мы отталкиваемся.

В то же время, это правило распространяется не на всю пищу. К примеру, нельзя переедать фруктов и овощей (даже летом), иначе желудок растянется и будет давить на другие органы.

Почему вредно резко худеть и как правильно сбрасывать вес

В случае, когда вес человека большой, например, 100 кг, а "идеальный" вес для этого человека - 50-60 кг, то в первый месяц он может сбросить и 8 кг. Затем все равно будет происходить похудение примерно на 100 г в день.

Если правильно подойти к похудению, то не будет таких побочных эффектов, как, например, обвисшая кожа. Также улучшится работа внутренних органов, и человек оздоровится. Надо с этой стороны подходить, а не просто "у меня два лишних килограмма, давай я сяду на голод, скину". А потом что?

- заметила Гончарова.

В здоровом похудении речь идет больше не о какой-то конкретной диете, а о самом способе питания: соблюдении правил употребления воды и следования по размерам порций пищи. Кроме того, Гончарова посоветовала есть больше натуральной пищи и солить блюда уже готовыми.

Фрукты употреблять, желательно, отдельной порцией. Выбирать, какие нам нравятся, и съедать. Важно, чтобы фруктов и овощей на один прием пищи было не больше 250 грамм, потому что там очень много фруктозы и глюкозы. И не всегда наша поджелудочная железа может это переварить.

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