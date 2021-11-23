Брак бразильянки с самой собой продержался чуть более двух месяцев.

Бразильская модель нижнего белья Крис Галера, которая ранее объявила, что женилась сама на себе, развелась.

33-летняя женщина пробыла с собой в браке всего 90 дней, пишет Daily Star.

Галера рассказала, что встретила другого, "кого-то особенного" - и влюбилась.

"Я была счастлива в этом браке ... и начала верить в любовь в тот момент, когда встретила одного особенного человека", - поделилась модель.

Модель нижнего белья женилась сама на себе

Ранее УНИАН писал о том, как Крис Галера женилась сама на себе. Женщина говорила, что сделала это во имя "любви к себе".

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Тогда модель также призналась, что к такой необычной женитьбе ее подтолкнули проблемы в предыдущих отношениях.

"Мужчинам трудно сохранять верность или оставаться с одной женщиной. Им нужно несколько одновременно. Мне нравится быть приоритетом, и я - мой приоритет", - говорила женщина.

В то же время она обещала никогда не разводиться с собой, но не отрицала, что может завести новые отношения с кем-нибудь еще.

"Я никогда не разведусь сама с собой, но также, если появится новая любовь, я хочу пережить этот опыт. Однако я поставлю этого человека на второе место, первой всегда буду я", - заявляла модель.

В ноябре женщина собиралась провести медовый месяц в Париже и Лондоне.

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Автор: Катерина Комолова