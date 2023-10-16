Сначала комментаторы раскритиковали эту идею, а затем часть пользователей поддержала ее.

В Сиднее мужчина решил стянуть дополнительную плату за жилье с соседа из-за того, что тот работает дома.

Как сообщает Daily Mail, мужчина объяснил, что его соседу по дому пришлось работать в общих комнатах, поскольку его спальня маловата для стола. По его убеждению, сосед справедливо должен платить больше за общее пространство, ведь использует его чаще.

Впрочем, десятки комментаторов были шокированы этим. Они назвали эту идею "сумасшедшей" и "жадной".

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"Это наверное шутка. Как вы распределяете свои счета? Вы рассчитываете время, когда и как долго принимаете душ? Следите за потреблением электроэнергии, как долго пользуетесь плитой, сколько места занимаете в холодильнике и сколько циклов стирки делаете? Я не верю, что есть соседи по дому, которые действительно готовы мириться и жить с вами", - написала одна женщина.

Второй пользователь добавил: "Он платит арендную плату за всю квартиру и не вынужден жить, есть, дышать, работать только в своей спальне, чтобы вас удовлетворить".

Впоследствии мужчина решил прояснить свою точку зрения - и многие согласились. Он рассказал, что человек, с которым он живет, работает дома и платит больше за главную спальню, чтобы у него было достаточно места.

Он также пояснил, что работа в общих помещениях в течение дня мешает другим жильцам. Например, в гостиной уже нельзя просматривать телевизор.

"Общее пространство должно быть общим. Если один человек использует это пространство 40 часов в неделю, не позволяя другим использовать его по мере необходимости, он больше не является общим. Это довольно просто. Просто подумайте, как бы вы себя чувствовали, если бы вдруг не смогли выйти из своей комнаты, когда вам это нужно, чтобы приготовить обед, потому что этот человек на частной рабочей встрече на кухне", - написал один из комментаторов.

Второй добавил: "У меня также были ситуации с жильем, которые очень раздражали. Кроме того, немного раздражает оплата одних и тех же счетов, когда использование, вероятно, не то же самое".

Напомним, иногда отношения арендаторов и собственников жилья обостряются в самый неожиданный момент. Хотя арендаторы находятся в более уязвимом положении, можно с уверенностью сказать, что расходы владельцев недвижимости также возросли. Ранее мы рассказывали, как "жадный" владелец жилья требовал от арендатора кучу денег за мелочь.

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