В результате переговоров с арендодателем и агентом по недвижимости сумму компенсации снизили вдвое.

Иногда отношения арендаторов но собственников жилья обостряются в самый неожиданный момент. Хотя арендаторы находятся в более уязвимом положении, можно с уверенностью сказать, что расходы владельцев недвижимости также возросли.

Как сообщает Mirror, некоторые арендодатели используют экономический климат как способ взимать грабительскую плату за мелкие проблемы. Домовладелец из Сиднея заметил царапину в гостиной во время последнего осмотра и заявил, что эта проблема настолько глобальна, что покрытие пола необходимо заменить. Арендатор был шокирован "смешной" просьбой и рассказал об этой ситуации в сети.

"Домовладелец хочет взимать 1000 долларов за минимальную царапину на панели деревянного пола. Он настаивает, что нужно переделать весь пол, потому что я нечаянно сделал царапину на панели - повторяю, минимальную почти незаметную царапину на одной из панелей", - рассказал парень.

После долгой недели переговоров арендатору и их агенту по недвижимости удалось вдвое снизить цену до 500 долларов. Арендатор все равно остался расстроенным из-за этой мелочи, за которую заплатил 500 долларов.

Арендатор мог обратиться с иском в Арбитражный суд, но решил отказаться от этого, заплатив по договоренности. Парень заметил, что обязательно инициировал бы судебное разбирательство, если бы не уговоры его партнерши.

Пользователи сети поддержали парня. Один из комментаторов заметил, что владелец жилья решил за счет арендаторов сделать ремонт своего пола. Другой пользователь добавил, что конфликт был бы исчерпан, если бы парень пригрозил арендодателю судом.

Ранее мы рассказывали, что у одной женщины квартира так сильно трясется по ночам из-за шумного соседа, что ее дни портятся.

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