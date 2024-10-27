Ученые собираются в 7-недельную миссию с особо важной задачей, которая в будущем может помочь человечеству.

Группа международных ученых, включая Австралийский национальный университет (ANU) готовится к довольно смелой миссии в районе Японской впадины (геологически горячей точки, вызвавшей разрушительные землетрясения и цунами), чтобы выяснить подробности того, как происходят эти катаклизмы.

"Я очень рад стать частью удивительной команды международных экспертов из более чем десятка стран, которые соберутся вместе, чтобы мы могли лучше подготовиться к ним [землетрясениям] и уменьшить их последствия", - заявил геофизик ANU и директор Австралийского и Новозеландского международного консорциума научного бурения (ANZIC) Рон Хакни, пишет Interesting Engineering.

Японская впадина - это глубокий океанический желоб, расположенный к востоку от Японии в западной части северной части Тихого океана с глубиной около 8 046 метров. Ученые, как сообщается, будут во время 7-недельной миссии работать на судне "Чикю" — лучшем ведущем научном корабле во всем мире. "Чикю" обладает самыми современными возможностями для бурения, что необходимо для работы в сейсмогенной зоне землетрясения Тохоку 2011 года с магнитудой 9 баллов.

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"На этом участке уже проводилось бурение - через год после землетрясения. Будет интересно посмотреть, как изменились породы с тех пор", - добавил Хакни.

Во время бурения ученые постараются извлечь образцы керна (цилиндрических столбиков горной породы) с обеих сторон линии разлома. Они пробурят примерно километр осадочных пород в воде на глубине около семи километров. Эти образцы дадут ценные сведения о геологических процессах, которые приводят к землетрясениям и цунами, после того, как проанализируют их, измерив их прочность, плотность и другие свойства, говорится в материале.

Землетрясение Тохоку

Землетрясение тогда произошло из-за внезапного высвобождения накопленного за столетия напряжения вдоль линии разлома. В результате чего тектоническая плита под Японией резко сдвинулась, сместив значительную часть океанского дна и породив разрушительное цунами.

Другие новости о цунами и землетрясениях

Ранее УНИАН сообщал, что в Японии произошло сразу два сильных землетрясения, есть угроза цунами.

Кроме того, Тайвань тоже сотрясло сразу два сильных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,3. Однако метрополитен в столице продолжало работу, несмотря на опасность.

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