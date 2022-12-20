Интересно, что купюры перед "сливом" в канализацию будто пытались сжечь.

В Тернопольской области кто-то "слил" в канализацию в Лановцах кругленькую сумму денег и забил купюрами трубу. Коммунальщики были очень удивлены, когда увидели в канализации кучу евро и франков.

Видео с деньгами, которые достали из трубы, на своей странице в Facebook разместил городской голова Лановцев Роман Казновецкий. Впоследствии он рассказал "Суспильному", что евро и франки были настоящими.

"Работники коммунального предприятия нашли обгоревшие купюры. Деньги настоящие. Это в основном евро и фунты. По словам работников, было найдено до семиста евро только сотками, сколько их убежало в канализацию пока неизвестно. Коммунальщики вытащили только те, которые забили канализационные стоки", - сообщил Казновецкий.

Видео дня

Кто именно пытался "слить" деньги в канализацию - не сообщается. Впрочем, в комментариях пользователи уже начали шутить и даже выдвинули свои "версии" инцидента:

"Вот так кто-то повеселился, не перевелись евровые магнаты в городе!!! Интересно, кто же такой богатый сосед?"

"Наверняка кто-то взятку жег"

"Московский патриархат в страхе перед СБУ смыл концы в воду"

"У богатых свои прихоти".

Необычные курьезы

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове молодожены совершили ДТП и сбежали с места аварии в ЗАГС. Пара (украинка и поляк) на Opel пыталась обогнать BMW, которая ехала впереди, но не получилось – произошло столкновение. Парень и девушка выбежали из машины и побежали на регистрацию брака.

А в Индии из полиции таинственно исчезли 500 килограмм конопли, в этом там обвиняют полчища крыс. В Швейцарии супруги недавно нашли 20 тысяч франков на дороге и вернули их владельцу.

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