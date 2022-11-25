Суд обязал полицию принять меры для надлежащего хранения каннабиса.

На севере Индии крыс обвинили в том, что они съели сотни килограммов каннабиса, изъятого у торговцев наркотиками и хранящегося на полицейских складах.

"Крысы – маленькие животные, и они не боятся полиции", – отметил суд в городе Матхура в штат Уттар-Прадеш, узнав, что местная полиция не смогла предоставить почти 200 килограммов конфискованного каннабиса, который должен был быть использован в качестве доказательства по недавнему делу, пишет CNN.

В судебных документах говорится, что полицию попросили предоставить 386 килограммов марихуаны, но обвинение сообщило суду, что сотни килограммов марихуаны, хранящихся на различных участках в Матхуре, пострадали от нашествия крыс.

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Как пишет издание, это якобы уже не первый случай нападения крыс. Судья, рассматривавший дело, сослался на то, что полиция Матхуры обвинила грызунов в уничтожении в общей сложности более 500 килограммов каннабиса, которые были изъяты по различным делам и хранились в городском отделении полиции и отделении дорожной полиции.

В результате суд обязал полицию принять меры для надлежащего хранения каннабиса.

"Практически во всех полицейских участках есть крысиная угроза. Следовательно, необходимо принять необходимые меры для защиты конфискованного каннабиса", – говорится в судебном документе.

В то же время суперинтендант полиции города Матхура Мартанд Пракаш Сингх, уже после завершения слушания дела в суде, заявил CNN, что каннабис был "уничтожен дождями и наводнениями", а не крысами.

Как сообщал УНИАН, ранее верховный суд ЕС запретил депортировать россиянина, нуждающегося в каннабисе.

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