Пожилой мужчина, которому принадлежали деньги, в благодарность дал супругам 500 франков.

В Швейцарии супруги нашли на улице конверт, в котором было 20 тыс. франков (более $21 тыс.), и вернул его владельцу.

Как сообщили в швейцарской полиции, в коммуне Мартиньи немой пожилой мужчина получил в банке 20 тыс. франков и положил их в конверт. Но потерял деньги по дороге к своей машине.

Отсутствие денег пожилой мужчина заметил уже дома, он подумал, что деньги украли и обратился в полицию.

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Между тем, конверт с деньгами нашли на улице супруги. К счастью, в конверте была расписка и контактные данные владельца.

Мужчина и женщина поехали домой к пожилому мужчине и вернули ему всю сумму. В благодарность мужчина дал им 500 франков.

Забавные случаи с деньгами в Швейцарии

Ранее швейцарская полиция внесла в базу данных нарушителей восьмилетнего мальчика, который пытался расплатиться игрушечными деньгами в сельском магазине. По закону, он будет находиться там до 2032 года.

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