Чашка кофе поможет проснуться утром, но не наполнит вас энергией.

Утром вы как правило тянетесь к чашке горячго кофе, чтобы проснуться. Однако некоторые диетологи рекламируют яблоко как более энергичный продукт. Tom’s Guide выяснил, с какого же продукта лучше начинать свое утро.

Так, диетолог Роб Хобсон считает, что только чашка кофе поможет вам проснуться, ведь именно кофе стимулирует центральную нервную систему, а это именно то, что нужно для борьбы с усталостью и повышения уровня энергии. В то же время другой диетолог, Карин Патель, говорит: это не значит, что яблоко не обладает энергетическими свойствами - просто по-другому.

"Хотя яблоко не содержит кофеина, его содержание сахара и клетчатки может обеспечить правильное топливо для медленного высвобождения энергии без сахарного коллапса", - объясняет Патель.

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Яблоко или кофе - что позволит вам проснуться быстрее?

Яблоки являются отличным источником медленно высвобождаемой энергии благодаря содержанию клетчатки, фруктозы и углеводов. Однако чашка кофе более эффективна, чем яблоко, для обеспечения немедленного умственного подъема.

"Мы знаем, что кофе снижает утомляемость и стимулирует нервную систему", - говорит Хобсон, который объясняет, что это происходит потому, что кофеин блокирует нейротрансмиттер в организме, называемый аденозином, который является химическим веществом, которое помогает нам чувствовать сонливость.

Вопреки распространенному мнению, кофе на самом деле не дает вам энергии, потому что он не содержит калорий. Однако он повышает вашу умственную активность. При этом яблоко является источником энергии, потому что оно дает вам определенное количество калорий в виде сахара, фруктового сахара и углеводов.

Как кофе влияет на сон

В то же время кофе и качественный сон не часто идут бок о бок. Кофе содержит кофеин - стимулятор, который помогает уменьшить усталость. Период полураспада кофеина составляет от пяти до 9,5 часов, а это означает, что - в зависимости от вашей чувствительности к нему - половина потребляемого кофеина по-прежнему будет циркулировать в крови по истечении этого времени, что может затруднить засыпание.

Однако, если употреблять кофе хорошего качества в умеренных количествах, он имеет определенные преимущества для здоровья. Исследование 2023 года было показано, что употребление кофе может помочь снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера, а исследование, проведенное в прошлом году, показало, что употребление кофе помогает снизить риск развития диабета 2 типа.

Как пить кофе без вреда для здоровья

1. Установите четкое время прекращения употребления кофе

Не пейте кофе (или любой другой напиток, содержащий кофеин) в течение как минимум восьми часов перед сном.

2. Не добавляйте сахар

3. Употребляйте кофе в умеренных количествах

В отличие от яблок, чрезмерное употребление кофе может вызвать неприятные побочные эффекты, такие как нервозность и беспокойство. У вас также может быть головная боль, и вы почувствуете, что уровень энергии внезапно упал.

4. Не пейте кофе сразу после пробуждения

Поскольку кофе может влиять на уровень кортизола и аденозина по утрам, настоятельно рекомендуется подождать 90 минут после пробуждения, чтобы выпить первую чашку кофе, - объясняет Патель.

5. Сочетайте кофе с яблоком для максимальной энергии

Тот факт, что кофе помогает проснуться быстрее, чем съеденное яблоко, не означает, что в вашем утреннем рационе не должно быть места для обоих напитков. Патель рекомендует начинать свой день с яблока (отдельно или в составе смузи на завтрак), прежде чем переходить к чашке кофе.

Ранее УНИАН рассказывал, что происходит с вашим телом, когда вы ешьте яблоки каждый день. Так, по словам специалистов, польза от употребления яблок включает в себя стабилизацию сахара в крови; снижение уровня холестерина; пониженное кровяное давление; возможность оставаться сытым дольше.

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