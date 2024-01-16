Яблоки снижают уровень холестерина.

Американская писательница Бет Энн Майер назвала самое большое изменение, которое заметила после того, как съедала по одному яблоку в день в течение недели, пишет журнал Parade.

Яблоки богаты питательными веществами, которые поддерживают здоровье. В частности, речь идет об антиоксидантах и клетчатке. По словам специалистов, польза от употребления яблок включает в себя:

стабилизация сахара в крови;

снижение уровня холестерина;

пониженное кровяное давление;

возможность оставаться сытым дольше.

Что же касается самого большого изменения после регулярного употребления яблок, то, как отметила писательница, она меньше чувствовала жажду в течение дня, и по вечерам меньше беспокоилась о нарушениях сна.

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3 других изменения, которые заметила автор после употребления по яблоку в день:

желудок стал чувствовать себя намного лучше;

появилось ощущение сытости;

было больше энергии.

По словам Майер, употребление яблок заставило чувствовать ее менее вялой и дало гораздо больше энергии для утренних тренировок.

Напомним, ранее были названы топ-10 антипродуктов для вздутия живота.

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