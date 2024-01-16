Американская писательница Бет Энн Майер назвала самое большое изменение, которое заметила после того, как съедала по одному яблоку в день в течение недели, пишет журнал Parade.
Яблоки богаты питательными веществами, которые поддерживают здоровье. В частности, речь идет об антиоксидантах и клетчатке. По словам специалистов, польза от употребления яблок включает в себя:
- стабилизация сахара в крови;
- снижение уровня холестерина;
- пониженное кровяное давление;
- возможность оставаться сытым дольше.
Что же касается самого большого изменения после регулярного употребления яблок, то, как отметила писательница, она меньше чувствовала жажду в течение дня, и по вечерам меньше беспокоилась о нарушениях сна.
3 других изменения, которые заметила автор после употребления по яблоку в день:
- желудок стал чувствовать себя намного лучше;
- появилось ощущение сытости;
- было больше энергии.
По словам Майер, употребление яблок заставило чувствовать ее менее вялой и дало гораздо больше энергии для утренних тренировок.
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