Кофе в зернах насчитывает около 80 видов, но в промышленных масштабах производится два - арабика и робуста.

Несмотря на то, что в мире существует огромное количество видов кофе, арабика и робуста занимают 98% рынка - их выращивают больше всего. Почему - потому что именно эти сорта на вкус наиболее приятные. УНИАН выяснил, чем отличаются между собой арабика и робуста, а также что покупать домой и заказывать в кофейне.

Арабика и робуста - разница, преимущества, недостатки

Забавно, что арабика - это та же робуста, но скрещенная с эужениоидисом, поэтому оба этих растения почти что родственники. Эужениоидис сам по себе вырастает на маленьком кусте, дает очень мало зерен, в каждом из которых находится по 0.2% кофеина. По этой причине выращивать растение в промышленных масштабах невыгодно, а кофе в зернах арабика, в основе которой лежит эужениоидис, получается мягким и некрепким.

Кофеманы считают вкусовое отличие чуть ли не главным аргументов, поэтому сразу могут сказать, кислит арабика или робуста. Более кислым вкусом обладает именно арабика - благодаря повышенному содержанию липидов и сахаров. Робуста, в свою очередь, богата кофеином и хлорогеновой кислотой, поэтому в ней больше горечи.

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Что дороже - арабика или робуста

Интересно, что кофе арабика обладает более ярковыраженным ароматом, и используется для приготовления дорогих сортов кофе. Робуста, в свою очередь, не так сильно пахнет, и именно из дешевых сортов робусты делают растворимый кофе.

Главное, в чем разница между арабика и робуста - стоимость зерен. За арабикой сложнее ухаживать, ее труднее выращивать, перерабатывать, доставлять в другие страны, поэтому она и стоит больше, чем робуста, которая устойчива к температурному режиму, погодным условиям и вообще неприхотлива к местности. Однако это не значит, что за робустой можно не ухаживать - при должном отношении можно вырастить продукт, который будет лучше арабики.

Многие кофейни делают смесь арабики и робусты - как называется такой маркетинговый ход, понять нетрудно. Делается это, с одной стороны, для того чтобы снизить стоимость напитка, с другой - добиться идеальной пропорции вкуса, крепости и аромата.

Робуста или арабика - что лучше пить

С первого взгляда может показаться, что производство робусты - бесполезное дело, ведь кофе из таких зерен менее вкусный, а значит и менее популярный. Однако производство и одного, и второго сорта направлено на конкретных потребителей.

Именно благодаря робусте вы сможете сделать устойчивые крема, а также добиться плотной и густой текстуры для эспрессо. Горечь не будет чувствоваться, если добавить сливки или молоко, поэтому робусту лучше использовать именно в кофейных напитках с дополнительными ингредиентами.

Кофе арабика - это как раз про свежесваренный кофе без добавления чего-либо еще. Он прекрасно бодрит с утра, дарит превосходный аромат и легкую кислинку, а также не особенно агрессивно "бьет" кофеином по организму, так что, подходит для тех, кому противопоказано увлекаться продуктами с этим веществом в составе.

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