Рецепт Мишель Обамы на яблочный пирог не смог превзойти главный кондитер Белого дома.

Рецепт на яблочный пирог от жены 44-го президента США Барака Обамы поставил "на колени" кондитерский цех Белого дома во времена каденции политика.

Согласно легенде, кулинарный взгляд на этот рецепт не смог превзойти главный кондитер Белого дома Билл Йоссес. Когда он узнал, что Мишель Обама "приучила" мужа к вкусным пирогам, его команда начала ежедневно готовить целое разнообразие подобных блюд Обаме. Но победить фаворита - яблочный пирог от Мишель - не вышло, пишет Parade.

Ингредиенты для пирога от Мишель Обамы

Пакет яблок сорта "Гренни Смит", очищенные и нарезанные. Также подойдут уже очищенные замороженные яблоки другого сорта;

коричневый сахар;

корица;

молотый мускатный орех;

соль;

мука;

2 листа охлажденного теста и кусочек сливочного масла - они пойдут на корж.

Оставляем заготовку из яблок на ночь: нужно в миске смешать кусочки яблок вместе с сухими ингредиентами - сахаром, корицей, мускатным орехом, солью. Оставляем заготовку на ночь. Мишель говорит, что это нужно для того, чтобы яблоки впитали все специи.

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Готовим пирог. Разогреваем духовку до 160 градусов. Застилаем дно формы бумагой для выпекания или смазываем хорошим слоем масла и притрушиваем мукой. Раскатываем листки теста: нам нужны тонкие равномерные слайсы. Кладем на дно формы 1 листок коржа, делаем несколько проколов. Выливаем яблоки и всю жидкость из миски в форму для запекания. Режем сливочное масло кубиками и выкладываем поверх яблок (нужна примерно четверть от куска масла). Остальную часть масла растапливаем, ею мы смажем верхушку пирога. Другим листом теста накрываем яблочную смесь, зажимаем тесто по краям, чтобы пирог приобрел форму. Смазываем поверхность коржа маслом. Уменьшаем температуру духовки до 150 градусов и выпекаем 3 часа. Где-то на середине времени можно еще раз промазать поверхность коржа яичным желтком, чтобы была золотистая корочка. Лучше поставить таймер духовки на два с половиной часа - по истечении этого времени следим, чтобы он не подгорел.

Полезные советы рецепта:

для пирога требуется размороженная корочка, перед выпечкой убедитесь, что вы достали листы теста из морозильной камеры; Возьмите хороший нож. Для этого рецепта нужно много яблок, поэтому если у вас есть автоматический комбайн, который порежет и почистит яблоки - это только плюс; пофантазируйте с корочкой. Ее можно украсить узорами из теста или же просто сделать ее с гофрированными краями.

Запеченный картофель от Джейми Оливера

Известный британский шеф-повар Джейми Оливер также раскрыл рецепт, как приготовить самый вкусный картофель в мире для вашего ужина. Эти советы пригодятся даже тем, кто годами радует семью и готовит очень вкусный картофель. Например, Джейми советует мариновать и оставлять картофель в холодильнике на ночь перед запеканием.

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