Когда Барак Обама был на посту президента США в 2009–2017 годах, Джо Байден занимал кресло вице-президента.

Бывший президент США Барак Обама отказался занимать какую-либо официальную должность в администрации новоизбранного президента Джо Байдена.

Читайте такжеNew York Times: Обама упомянул Путина в мемуарах и назвал его "ничем не примечательным""Я помогу ему любыми способами, насколько могу. Но теперь, вы знаете, я не планирую работать с сотрудниками Белого дома или что-то подобное", - сообщил Барак Обама, передает 112.ua со ссылкой на CBS.

Кроме того, Обама считает, что в случае если он займет какую-либо должность, это может отразиться на карьере его супруги Мишель Обама. "Мишель уйдет от меня", - отметил он.

Мишель Обама работает адвокатом и имеет успешную карьеру.

Также Барак Обама заверил, что избранные президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис зайдут на должности, несмотря на то что Дональд Трамп не признал своего поражения на выборах. По его словам, для обвинений со стороны Трампа в фальсификации выборов нет "никаких юридических оснований".

Когда Барак Обама был на посту президента США в 2009–2017 годах, Джо Байден занимал кресло вице-президента.

Выборы президента США

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитано, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. Однако с уже подсчитанными голосами понятно, что победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. В свою очередь республиканец Дональд Трамп, обвинивший демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатовголосования в нескольких штатах, что может занять длительное время.

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Автор: УНИАН