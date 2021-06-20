Александр Лукашенко посетил Вторую детскую городскую больницу Минска и во время общения с ребенком назвал себя "глюкозой для взрослых".
Видео произошедшего опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".
Войдя в комнату, где детей рассадили за столами, Лукашенко подошел к мальчику по имени Паша и взял у него со стола упаковку с чем-то.
- Это что? - Спросил Лукашенко.
- Это глюкоза, - ответила стоящая рядом медработница.
- Тебе можно это есть? - Обратился Лукашенко к мальчику.
- Вы президент, - сказал Паша.
- Нет, я глюкоза! Только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить. Буду твоей глюкозой. Ты не против? Думай, у тебя еще есть время, - сказал Лукашенко.
Затем он среди прочего погладил мальчика по голове и пожелал выздоровления.
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