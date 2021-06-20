"Я - глюкоза. Только я для взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить. Буду твоей глюкозой", - сказал президент Беларуси, обращаясь к ребенку.

Александр Лукашенко посетил Вторую детскую городскую больницу Минска и во время общения с ребенком назвал себя "глюкозой для взрослых".

Видео произошедшего опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".

Войдя в комнату, где детей рассадили за столами, Лукашенко подошел к мальчику по имени Паша и взял у него со стола упаковку с чем-то.

- Это что? - Спросил Лукашенко.

- Это глюкоза, - ответила стоящая рядом медработница.

- Тебе можно это есть? - Обратился Лукашенко к мальчику.

- Вы президент, - сказал Паша.

- Нет, я глюкоза! Только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить. Буду твоей глюкозой. Ты не против? Думай, у тебя еще есть время, - сказал Лукашенко.

Затем он среди прочего погладил мальчика по голове и пожелал выздоровления.

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Автор: Катерина Комолова