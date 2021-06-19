Украина и другие государства мира остановили авиасообщение с Беларусью в связи с вынужденной посадкой Ryanair 23 мая.

Александр Лукашенко заявил, что запретит Беларуси разрешать посадку пассажирских самолетов из Украины.

Цитирует слова Лукашенко провластный Telegram-канал Пул первого.

Сегодня он посетил детскую больницу в Минске.

"Посмотрите, как гадко поступила Украина. Мы здесь спасаем их людей и будем спасать, люди ни в чем не виноваты. Они закрыли нам пролет. Ну, нам приходится минут 40-45 делать крюк, облетая их, чтобы попасть в Турцию там и дальше в Египет... если уж Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты", – заявил он.

Читайте такжеПентагон уменьшает вооружение на Ближнем Востоке для противодействия Китаю и РоссииУкраина вместе с рядом других государств мира временно приостановила авиасообщение с Беларусью в связи с вынужденной посадкой пассажирского лайнера Ryanair 23 мая с оппозиционером Романом Протасевичем.

Ради ареста журналиста Лукашенко настоял на поднятии военного истребителя, а минские диспетчеры солгали пилотам о якобы бомбе в самолете.

Протасевичу инкриминируют подстрекательство граждан к массовым беспорядкам в августе 2020 года. В аэропорту с ним также задержали и россиянку Софию Сапегу. Оба сейчас под стражей.

Протесты в Беларуси вспыхнули летом 2020 года против фальсификации выборов главы государства. ЕС ввел санкции против причастных к силовым разгонам и убийствам демонстрантов и не признает за Лукашенко статуса президента.

Политические преследования участников митингов продолжаются в стране до сих пор.

Роман Протасевич – основатель крупнейшего белорусского Telegram-канала NEXTA, который в прошлом году координировал действия протестующих, а сейчас специализируется на освещении политических событий в республике.

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Автор: Яна Ставская