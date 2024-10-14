Он дал полезный совет, который поможет улучшить ваш украинский.

Иногда мы допускаем логические ошибки, о которых даже не догадываемся. Именно поэтому изучение нового помогает нам быть точными в словоупотреблении.

Украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" предложил разобрал предложения, которые содержат ошибку:

Ця вулиця носить ім'я Лесі Українки. Наш університет носить ім'я Івана Франка.

"У чому носить? У руках? У торбі? Знаєте, звучить це якось вельми не по-українському. А чому ж? Тому що основне значення слова носити - це "узявши в руки щось, доставляти кудись". Наприклад: "Несіть квіти в кімнату".

А если вы хотите рассказать о названии улицы, то надо заменить слово "носити" на "мати". Вулиця має ім’я Лесі Українки, а наш університет має ім’я Івана Франка.

Уроки украинского от Авраменко

Ранее известный учитель назвал слово, от которого его "колотит". Он объяснил, каким украинский аналогом его заменить, чтобы ваша речь звучала более естественно.

Также Авраменко призвал заменить русские фразеологизмы, однако не буквальным переводом, а колоритными украинскими выражениями.

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