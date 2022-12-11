И хоть героиня сериала танцевала под "Goo Goo Muck" The Cramps, в сети завирусился ролик с ускоренным синглом Леди Гаги "Bloody Mary" 11-летней давности.

Ролики украинских военных с передовой, исполняющих танец Уэнздейпод сингл Леди Гаги "Bloody Mary", ворвались в тренды TikTok и получили массу отзывов от пользователей соцсети.

Танец героини сериала Тима Бертона "Уэнздей" лидирует в трендах уже около недели. Украинские бойцы решили не оставаться в стороне и показали настоящее актерское мастерство.

Защитники танцевали прямо в лесопосадках, некоторые старались с точностью воссоздать танец Уэнздей– и даже отсняли ролики с нескольких ракурсов, повторяя сьемки в сериале.

Танец Уэнздей покоряет сеть – что надо знать

После громкого успеха сериала культового режиссера Тима Бертона "Уэнздей" (ремейка фильма "Семейки Аддамс") на Netflix, миллионы молодых людей начали публиковать видео с танцами, подражая главной героине.

Танец придумала сама Дженна Ортега, исполнявшая главную роль в сериале.

И хоть героиня танцевала под "Goo Goo Muck" The Cramps, в сети завирусился ролик с ускоренным синглом Леди Гаги "Bloody Mary" 11-летней давности.

О чем сериал Уэнздей

Этот сериал – частично ремейк "Семейки Аддамс" 90-х годов. Но в отличие от старых экранизаций в работе Тима Бертона "девочка-социопатка" Уэнздей выходит из тени своих "фриковых" родителей и становится полноценной героиней.

В 8 эпизодах режиссер раскрыл непростые взаимоотношения героини с родителями и сверстниками. В истории также появились фантастические существа, а сама Уэнздей Бертона получила экстрасенсорные способности.

Сериал побил рекорды по просмотрам на стримингом сервисе Netflix в первую неделю трансляции.

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