В жизни Дженна Ортега не такая экспресивная, как в сериале.

Сериал "Уэнздей" наделал шума в сети и стал, кажется, самым популярным в 2022 году. Он побил все рекорды Netflix, обойдя по просмотрам даже сериал "Очень странные дела".

Главную роль исполнила Дженна Ортега, сыграв Уэнздей Аддамс. Мало кто знает, на что пришлось пойти актрисе, чтобы сняться в этом сериале. Оказывается, что режиссер попросил Дженни не моргать. Ей было позволительно это делать только тогда, когда она испытывала очень сильные эмоции. Из-за этого у нее очень болели и слезились глаза.

На затылке актрисе сбрили несколько локонов, чтобы в кадре ее прическа выглядела натуральнее. Согласитесь, не каждая девушка решится на такой эксперимент.

Также известно, что для роли в фильме Ортеге пришлось пойти на курсы по немецкому, фехтованию и даже стрельбе. А свой знаменитый танец, как оказалось, она придумала сама. Теперь он является трендом в соцсети TikTok.

Ее героиня получилась действительно впечатляющей. Однако, как в реальной жизни выглядит Дженна Ортега - знают не многие.

Проанализировав ее снимки в соцсетях, можно увидеть, что в жизни Ортега не такая экспресивная, как на экране. У нее всегда лаконичная прическа - распущенные вьющиеся волосы. Из одежды она больше предпочитает деловые костюмы, повседневные образы, на премии и светские мероприятия Дженна надевает платья. Кстати, не всегда сдержанные.

Сериал "Уэнздей": сюжет

Сериал представляет собой детективную, наполненную сверхъестественными силами тайну. Главная героиня сериала - Уэнздей Адамс, которая становится студенткой академии "Невермор". Она пытается овладеть своими проявившимися экстрасенсорными способностями, помешать чудовищным убийствам монстра, что терроризирует местный городок Джерико, а также разгадать тайну, в которую были втянуты ее родители 25 лет назад - и все это на фоне ее новых и очень запутанных отношений в академии "Невермор".

Напомним, как сериал "Уэнздей" стал новым хитом Netflix и будет ли 2 сезон.

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