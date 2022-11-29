Финал 1 сезона сериала оставил немало вопросов и заложил почву для продолжения.

23 ноября стриминговый сервис Netflix выпустил подростковый хоррор-сериал с элементами черной комедии "Уэнздей" (Wednesday), который моментально стал хитом.

Так, на данный момент сериал находится в топ-10 Netflix по количеству просмотров. Более того, он стал вторым сериалом сервиса после "Ведьмака" по количеству пользователей, подписавшихся на него до релиза.

Также сериал получил положительный отзывы критиков, которые, в частности, выделили визуальную часть и актерскую игру Дженны Ортеги, исполнившей роль Уэнздей Аддамс. Вместе с тем, сериал упрекнули в схожести с подростковыми драмами телеканала The CW ("Дневники вампира", "Ривердейл"). Так, на IMDb у него оценка 8,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 69% одобрения от критиков и 89% от зрителей.

О чем сериал "Уэнздей"

Сюжет сериала "Уэнздей" вращается вокруг 16-летней Уэнздей из легендарной "Семейки Аддамс", сюжет которой уже неоднократно воплощали на экране. Девушка из весьма специфического семейства, которая, пожалуй, является самой мрачной из всех их, несмотря на это обучается в обычной школе, но ни с кем там не ладит. После очередной опасной выходки родители решают отправить ее в академию Nevermore, где они сами когда-то познакомились.

Помимо Уэнздей здесь обучаются дети с различными сверхъестественными способностями, а у самой героини начинают проявляться экстрасенсорные способности. Одновременно в академии начинают происходить пугающие события, и постепенно Уэнздей открывает страшную тайну, связанную с ее семьей. А также наконец заводит новых друзей.

Главную роль в сериале исполнила 19-летняя Дженна Ортега, которую зрители могли видеть в недавнем перезапуске "Крика", а также во втором сезоне сериала "Ты". Роль Мортиши Аддамс исполнила Кэтрин Зета-Джонс ("Чикаго", "Двенадцать друзей Оушена", "Маска Зорро"), а Гомеса Аддамса – Луис Гусман ("Нарко", "Как добиться успеха в Америке"). Одного из важных персонажей в фильме сыграла Кристина Риччи, сыгравшая персонажа Уэнздей в фильмах "Семейка Аддамс" 1991 и 1993 года.

Четыре эпизода сериала из восьми снял легендарный Тим Бертон ("Битлджус", "Эдвард руки-ножницы", "Сонная лощина", "Труп невесты"), который также является исполнительным продюсером.

Теперь же многих зрителей, которым понравился этот сериал, волнует вопрос – будет ли 2 сезон и когда его ждать? Вот что на данный момент известно (осторожно, дальше есть спойлеры).

Будет ли 2 сезон у сериала "Уэнздей"

В финальном эпизоде 1 сезона Уэнздей Аддамс раскрыла все загадки, который появились на ее пути в академии Невермор и городе Иерихон, в котором расположена школа. Тем не менее, финал оставил немало вопросов и заложил почву для продолжения. Сбежал ли Тайлер из-под стражи? Кто отправил угрожающее сообщение на новый телефон Уэнздей, который ей только что подарил Ксавье? И кто станет новым директором Невермора? Ответы на эти вопросы зрители наверняка хотели бы получить.

На данный момент Netflix еще не объявлял о продлении сериала на второй сезон, однако учитывая его успех, шансы на это очень велики. Чаще всего стриминговый сервис объявляет о продлении сериалов на новые сезоны в течение месяца после завершения предыдущего.

Тем не менее, шоураннеры сериала Альфред Гоф и Майлз Миллар в интервью Variety сообщили, что уже строят планы по поводу 2 сезона "Уэнздей".

В частности, когда у них спросили, планируется ли возвращение персонажа Тайлера Галпина во 2 сезоне, они ответили утвердительно.

Когда же у них спросили, есть ли уже какие-то идеи, каким может быть 2 сезон в случае продления, Миллар ответил: "Да. Для нас это всегда взгляд в будущее, и когда мы садимся за создание шоу, в идеале мы рассматриваем несколько сезонов. Всегда закладывается как минимум три или четыре сезона потенциальных сюжетных линий для персонажей. Они могут развиваться и меняться. У нас, безусловно, есть довольно четкий план того, что мы хотим сделать в будущих сезонах".

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