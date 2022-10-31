Топ-10 сериалов ноября: "Корона", "1899", "Король Талсы", "Титаны" и "Уэнздей"

В ноябре зрителей у "малых экранов" ждет немало сериальных новинок – как новых проектов, так и продолжения или возобновления старых. В частности, в этом месяце стартуют мистических триллер "1899" от создателей "Тьмы", черная комедия "Уэнздей" от Тима Бертона и криминальная драма "Король Талсы" с Сильвестром Сталлоне. Также зрителей порадует перезапуск легендарных "Телепузиков", продолжение фэнтези "Уиллоу" от Джорджа Лукаса и сериалов "Корона", "Титаны" и "Мыслить как преступник". Больше читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых ожидаемых сериалов ноября 2022 года.

Титаны

Titans (США, HBO Max, 3 ноября, 4 сезон)

В новом сезоне супергеройского сериала "Титаны" по комиксам DC команда в составе ученика Бэтмена Дика Грейсона / Найтвинга, инопланетной принцессы Корианд'р / Старфайер, молодой эмпатки Рэйчел / Рейвен, оборотня Гарфилда Логана / Зверя и клона Супермена и Лекса Лютора по имени Коннор / Супербой продолжит борьбу с преступностью. Также к ним присоединяется представленный в предыдущем сезоне подросток Тим Дрейк, который в комиксах является одним из следующих Робинов.

Противостоять им будут гениальный суперзлодей Лекс Лютор, который ранее лишь упоминался в сериале, суперзлодейка Джинкс, которая умеет управлять природными элементами, суперзлодей Брат Крови в исполнении звезды "Дневников вампира" и "Первородных" Джозефа Моргана и влиятельный член Церкви Крови Мать Мэйхэм в исполнении Франки Потенте ("Беги, Лола, беги", "Идентификация Борна"). Также в 4 сезоне ожидается гостевое появление Дезстроука и Старгерл.

Четвертый сезон сериала будет состоять из 12 эпизодов, разбитых на 2 части. Первые шесть эпизодов покажут с 3 ноября 2022 года, когда выйдут сразу две серии, по 1 декабря.

Корона

The Crown (Великобритания / США, Netflix, 9 ноября, 5 сезон)

Новый сезон популярного исторического сериала "Корона" о жизни и правлении королевы Елизаветы II охватит события 1990-х годов, в том числе развод принца Чарльза и леди Дианы. В 5 сезоне произойдет очередная смена исполнителей главных ролей. Так, роль Елизаветы в пятом сезоне сыграет Имельда Стонтон, Филиппа – Джонатан Прайс, Чарльза – Доминик Уэст, а Дианы – Элизабет Дебики. Лесли Мэнвилл сыграет младшую сестры королевы принцессу Маргарет, Джонни Ли Миллер – премьер-министра Великобритании Джона Мейджора, а Оливия Уильямс – многолетнюю возлюбленную принца Чарльза Камиллу Паркер Боулз.

Кстати, это будет первый сезон сериала, который выйдет после смерти принца Филиппа (9 апреля 2021 года) и королевы Елизаветы II (8 сентября 2022 года).

Пятый сезон будет насчитывать 10 эпизодов, все они выйдут одновременно. Также известно, что сериал будет иметь по меньшей мере еще один сезон.

Англичанка

The English (Великобритания / США, Prime Video, 11 ноября, 1 сезон)

Этот мини-сериал в жанре вестерн расскажет об англичанке Корнелии Лок, которая прибывает на Дикий Запад в 1890 году, чтобы отомстить мужчине, которого она считает ответственным за смерть ее сына. Там она встречает бывшего кавалерийского разведчика индейского происхождения, с которым она обнаруживает возможную общую историю.

Главные роли в сериале исполняют Эмили Блант ("Девушка в поезде", "Тихое место", "Круиз по джунглям") и Часк Спенсер (сага "Сумерки", сериал "Эхо"). Также в сериале сыграли Рейф Сполл ("Игра на понижение", "Крутые фараоны"), Стивен Ри ("Контроль", "Завтрак на Плутоне"), Тоби Джонс ("Первый мститель", "Мир Юрского периода 2") и другие.

Первый сезон будет состоять из 6 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Король Талсы

Tulsa King (США, Paramount+, 13 ноября, 1 сезон)

Этот криминальный драматический сериал расскажет о мафиози из Нью-Йорка, который выходит на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс направляет его в город Талса в Оклахоме, чтобы построить там новую криминальную сеть.

Главную роль в сериале исполняет Сильвестр Сталлоне (франшизы "Рокки", "Рэмбо", "Неудержимые", "Стражи галактики"). Также в сериале задействованы Доменик Ломбардоцци ("Короли побега", "Подпольная империя", "Прослушка"), Винсент Пиацца ("Подпольная империя", "Парни из Джерси"), Андреа Сэведж ("Сводные братья", "Смотри в обе стороны") и другие.

За постановку сериала отвечают Тейлор Шеридан (сериалы "Мэр Кингстауна" и "Йеллоустоун", фильмы "Любой ценой", за сценарий к которому он получил номинацию на "Оскар", и "Ветреная река") и Теренс Уинтер (сценарии к сериалам "Ксена: принцесса-воин", "Клан Сопрано" и "Винил", а также фильмам "Волк с Уолл-стрит" и "Законы Бруклина").

Первый сезон сериала будет состоять из 10 эпизодов, первый из которых выйдет 13 ноября.

Телепузики

Teletubbies (Великобритания, Netflix, 14 ноября, 1 сезон)

Оригинальный британский детский телевизионный сериал "Телепузики" выходил на BBC с 1997 по 2001 год. В центре сюжета – четыре странных создания Телепузика (Тинки-Винки, Дипси, Лала и По), которые живут в волшебной стране. Эти ушастые малыши очень любят играть, танцевать и есть, а также общаться с детьми со всего мира. Когда дует ветер, волшебная мельница начинает крутиться и приносить Телепузикам картинки о жизни детей.

Сериал в свое время был очень популярен, несмотря на всю свою абсурдность и многочисленные слухи, которые крутились вокруг него. В частности, в 2009 году авторы "Телепузиков" признались, что работали над шоу "под кокаином", а также заявили, что руководство BBC разрешало своим сотрудникам употреблять наркотики.

Тем не менее, шоу перезапускали минимум дважды – на этот раз оно выйдет на Netflix и, судя по предварительной информации, будет не менее странным. В роли рассказчика сериала на этот раз вытупит Титус Берджесс, наиболее известный благодаря роли Титуса Андромедона в комедийном сериале Netflix "Несокрушимая Кимми Шмидт", за который актер получил пять номинаций на премию "Эмми".

Сезон будет насчитывать 26 эпизодов продолжительностью чуть более 10 минут.

1899

1899 (Германия, Netflix, 17 ноября, 1 сезон)

Мистический сериал "1899" расскажет о группе переселенцев самого разного происхождения из Европы, которые на рубеже 19 и 20 веков отправляются по морю в Нью-Йорк. Во время путешествия они замечают дрейфующий в море корабль, который без вести пропал несколько месяцев назад. На борту судна их ждет жуткая тайна.

Сериал "1899" будет многоязычным, а главные роли в нем исполнят актеры из разных стран. Одна из главных ролей – капитана корабля – досталась немецкому актеру Андреасу Пичману, который стал широко известен благодаря роли Незнакомца в сериале "Тьма". Еще одну главную роль в сериале исполняет британская актриса Эмили Бичем ("В пустыне смерти", "Круэлла"). Также в сериале задействованы валлийский актер Анэйрин Барнард (сериал "Острые козырьки", фильм "Дюнкерк"), испанский актер Мигель Бернардо (сериал "Элита"), польский актер Мацей Мусял (сериалы "1983", "Ведьмак"), английский актер Антон Лессер (сериалы "Игра престолов", "Корона") и британская театральная актриса Розали Крейг.

Всего, по замыслу создателей сериала Барана бо Одара и Янтье Фризе, которые до этого сняли успешный сериал "Тьма", новинка будет построена по принципу предыдущего их проекта и также будет состоять из трех сезонов, объединенных единым сюжетом.

Первые два эпизода сериала показали зрителям на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2022 года, где он получил очень высокие отзывы.

Первый сезон сериала будет состоять из 8 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Флейшман в беде

Fleishman Is in Trouble (США, Hulu, 17 ноябрь, 1 сезон)

Этот мини-сериал, основанный на одноименном романе 2019 года, рассказывает о недавно разведенном мужчине "немного за 40" Тоби Флейшмане, который погружается в мир знакомств через приложение. Но когда он начинает достигать успехов, которых никогда не достигал в молодости, его бывшая жена Рейчел бесследно исчезает, оставляя ему лишь детей. Вынужденный разрываться между уходом за детьми, повышением на работе и всеми женщинами Манхэттена, он начинает переосмысливать свой брак.

Главные роли в сериале исполняют Джесси Айзенберг ("Социальная сеть", "Добро пожаловать в Зомбіленді", "Иллюзия обмана", "Лига справедливости"), Клер Дэйнс ("Родина", "Змей в Эссексе", "Звездная пыль", "Ромео+Джульетта") и Лиззи Каплан ("Мастера секса", "Интервью", "Иллюзия обмана: Второй акт").

Сезон будет состоять из 9 эпизодов, первые два из которых выйдут 17 ноября.

Эхо-3

Echo 3 (США, Apple TV+, 23 ноября, 1 сезон)

Остросюжетный триллер "Эхо-3" рассказывает об исчезновении без вести на колумбийско-венесуэльском границе женщины по имени Эмбер Чесборо, брат и муж которой пытаются найти ее на фоне тайной войны.

Главные роли в сериале исполняют Джесси Коллинз ("Цель номер один", "Кликбейт"), Люк Эванс ("Хоббит", "Алиенист", "Девушка в поезде") и Михил Хейсман ("Игра престолов", "Бортпроводница", "Призраки дома на холме").

Поставил фильм лауреат премии "Оскар "за лучший оригинальный сценарий за фильм "Властелин бури" (2009) Марк Боал. Также на его счету сценарии к фильмам "Цель номер один" и "Тройная граница".

Сериал будет состоять из 10 эпизодов, первые три из которых выйдут 23 ноября.

Уэнздей

Wednesday (США, Netflix, 23 ноября, 1 сезон)

Сериал расскажет о годах обучения Уэнздей из легендарной "Семейки Аддамс" в Академии Nevermore. Попутно с обучением дочь семейства разгадывает разного рода тайны, используя свои экстрасенсорные способности. Однажды Уэнздей столкнется с загадкой 25-летней давности, связанной с ее семьей.

Главную роль в сериале исполняет 19-летняя Дженна Ортега, которую зрители могли видеть в недавнем перезапуске "Крика", а также во втором сезоне сериала "Ты". Роль Мортиши Аддамс исполнит Кэтрин Зета-Джонс ("Чикаго", "Двенадцать друзей Оушена", "Маска Зорро"), а Гомеса Аддамса – Луис Гусман ("Нарко", "Как добиться успеха в Америке").

Шоуранером сериала выступает легендарный Тим Бертон ("Битлджус", "Эдвард руки-ножницы", "Сонная лощина", "Труп невесты").

Первый сезон сериала будет состоять из 8 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Уиллоу

Willow (США, Disney+ , 30 ноября, 1 сезон)

Сериал является продолжением популярного одноименного фэнтези-фильма 1988 года, который рассказывал о гноме и начинающем волшебнике Уиллоу Афгуде, вместе с другими героями спасающем маленькую девочку Элору Данан, которой суждено побороть злую волшебницу, правящую сказочной страной.

События сериала будут происходить через много лет после фильма, а в центре сюжета вновь окажется Уиллоу Афгуд, которого сыграет тот же актер – Уарвик Дэвис (франшизы "Гарри Поттер", "Звездные войны", "Лепрекон"). На этот раз он отправится в путешествие вместе с Кит (Руби Круз из сериала "Мейр из Исттауна") – дочерью воительницы Сорши из предыдущего фильма, ее лучшей подругой Джад (Эрин Келлиман из сериала "Сокол и Зимний солдат") и еще несколькими интересными персонажами.

Отметим, сюжет фильма и сериала основаны на сценарии создателя "Звездных войн" Джорджа Лукаса, а разработкой продолжения занимался Джон Кэздан, который писал сценарии к сериалам "Чудаки и сумасшедшие" и "Бухта Доусана", а также фильмам "Соло. Звездные Войны. История " и "Индиана Джонс 5".

Сериал будет состоять из 8 эпизодов, которые будут выходить раз в неделю.

Другие сериальные новинки ноября 2022

Молодые монархи / Young Royals (Швеция, Netflix, 1 ноября, 2 сезон) – события этого сериала происходят в вымышленной элитной школе-интернате, где среди других учится шведский принц Вильгельм. Сюжет разворачивается вокруг тайных романтических отношений юного шведского монарха и его однокурсника Симона. Весь сезон станет доступен одновременно.

Блокбастер / Blockbuster(США, Netflix, 3 ноября, 1 сезон) – этот комедийный сериал рассказывает о сотрудниках последнего магазина из американской сети по прокату фильмов и видеоигр Blockbuster, закрытой в 2013 году. Главные роли исполняют Рэндалл Парк ("Человек-муравей и Оса", "Аквамен", "Интервью") и Мелисса Фумеро ("Бруклин 9-9", "Сплетница"). Все 10 эпизодов сезона выйдут одновременно.

Берег москитов / The Mosquito Coast (США, Apple TV+, 4 ноября, 2 сезон) – в центре сюжета этого драматического сериала находится мужчина по имени Элли Фокс, который вместе с семьей решает перебраться в Мексику, чтобы начать новую жизнь. Впрочем, в процессе возникает немало трудностей. В основу сериала лег бестселлер писателя Пола Теру, а главную роль в сериале исполняет актер Джастин Теру ("Малхоллэнд Драйв", "Девушка в поезде", "Маньяк"), который является племянником автора оригинального произведения. Сезон будет состоять из 10 эпизодов.

Монахиня-воин / Warrior Nun (США, Netflix, 10 ноября, 2 сезон) – этот сериал рассказывает о 19-летней девушке, которая просыпается в морге со странным артефактом на спине и обнаруживает у себя сверхъестественные способности. Со временем она узнает о существовании тайного ордена монахинь-воинов, которые защищают мир от демонов. Теперь героиня должна найти баланс между обязанностями защитницы человечества и жизнью обычного подростка. Главную роль в сериале исполняет португальская актриса Альба Баптиста ("Фатима", "Миссис Харрис едет в Париж").

Йеллоустоун / Yellowstone (США, Paramount, 13 ноября, 5 сезон) – этот драматический сериал рассказывает о семье Даттонов, живущей в Монтане на одном из крупнейших в США ранчо, которое граничит с известным национальным парком. Глава семьи в исполнении Кевина Костнера ("Робин Гуд: Принц воров", "Телохранитель", "Человек из стали") вынужден все время бороться за свою землю, на которую претендуют парк, индейцы из резервации и застройщики.

Санта Клаусы / The Santa Clauses (США, Disney+, 16 ноября, 1 сезон) – этот комедийный мини-сериал расскажет Санта Клаусе, который решил, что хочет уйти на пенсию. Но перед этим он должен найти преемника. Главные роли в сериале исполнят Тим Аллен ("История игрушек", "В поисках галактики"), Элизабет Митчелл ("Затерянные", "Джиа") и Кэл Пенн ("Доктор Хаус", "Гарольд и Кумар уходят в отрыв"). Сериал будет состоять из 6 эпизодов, первые два из которых выйдут 16 ноября.

Леопардовая кожа / Leopard Skin (США, Peacock, 17 ноября, 1 сезон)– этот сериал будет рассказывать о преступной группе, которая, скрываясь после неудачного ограбления драгоценностей, вынуждена остановиться в поместье на берегу моря, где уединенно живут две женщины. Их мир превращается в полную напряжения обитель тайн, предательства и желаний. Главные роли в сериале исполняют Карла Гуджино ("Дети шпионов", "Призраки дома на холме", "Пороховой коктейль"), Марго Бингем ("Ходячие мертвецы", "Новый Амстердам") и другие.

Сексуальная жизнь студенток / The Sex Lives of College Girls (США, HBO Max, 17 ноября, 2 сезон) – этот сериал рассказывает о четырех молодых студентках, живущих вместе в общежитии, охватывая их активную сексуальную жизнь. Одну из главных ролей в сериале исполняет сестра актера Тимоти Шаламе – Полин Шаламе.

Мертвый для меня / Dead to Me (США, Netflix, 17 ноября, 3 сезон) – этот сериал рассказывает о женщине по имени Джен, недовольной результатам расследования смерти ее мужа. В группе поддержки людей, которые понесли потери, она встречает Джуди, с которой позже заводит дружбу. Однако обе женщины оказываюсь не совсем теми, за кого себя выдают. Главные роли в сериале исполняют Кристина Эпплгейт ("Очень плохие мамочки", "Каникулы") и Линда Карделлини ("Скуби-Ду", "Мстители: Эра Альтрона").

Планета секса с Карой Делевинь / Planet Sex With Cara Delevingne(США, Hulu,18 ноября, 1 сезон) – в этом документальном сериале всемирно известная модель и актриса Кара Делевинь будет обсуждать такие темы, как человеческая сексуальность, привлекательность, отношения, популярность порнографии и тому подобное.

Добро пожаловать в Чиппендейлы / Welcome to Chippendales(США, Hulu, 22 ноября, 1 сезон) – этот драматический мини-сериал расскажет о Сомене "Стиве" Банерджи, основателе первой в истории США чисто мужской стриптиз-труппы Chippendales, ориентированной на женскую аудиторию. Главные роли в сериале исполнили Кумейл Нанджиани ("Вечные", "Кремниевая долина"), Мюррэй Бартлетт ("Белый лотос", "Хорошая жена"), Дэн Стивенс ("Красавица и Чудовище", "Евровидение: История огненной саги"), Джульетт Льюис ("Прирожденные убийцы", "От заката до рассвета") и другие. Сезон будет насчитывать 8 эпизодов, первые два из которых выйдут 22 ноября.

Идеальный голос: Бампер в Берлине / Pitch Perfect: Bumper inBerlin (США, Peacock,23 ноября, 1 сезон) – сериал является спиноффом франшизы "Идеальный голос" с Анной Кендрик, рассказывающей о студентке, которая внезапно открыла в себе страсть к пению а капелла и решила покорить мир. В центре сюжета сериала окажется персонаж из первого и второго фильмов "Идеальный голос" Бампер Аллен, роль которого исполняет Адам Дивайн. Также в сериале задействованы Сара Хайленд ("Идеальная семейка", "Академия вампиров") и Джамила Джамил ("В лучшем месте", "Она-Халк").

Мыслить как преступник: эволюция / Criminal Minds: Evolution(США, Paramount+,24 ноября, 1 сезон) – популярный детективный сериал "Мыслить как преступник" о работе специального отдела поведенческого анализа ФБР, который выходил с 2005 по 2010 годы и был закрыт после 15 сезона, возвращается. В обновленном сериале к своим ролям вернутся Джо Мантенья, Пейдж Брюстер, Эй Джей Кук и Кирстен Венгснесс, которые снимались в нем практически с самого начала, а также Аиша Тайлер и Адам Родригес, которые присоединились к касту после 10 сезона. Среди новых актеров в сериале – Зак Гилфорд, известный по хоррор-сериалам Майка Фланегена для Netflix "Полночная месса", "Клуб полуночников" и "Падение дома Ашеров". Первые два эпизода обновленного сериала выйдут 24 ноября.

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Марина Григоренко