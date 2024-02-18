Для выполнения задания придется сойтись в поединке с самой матушкой природой.

Чтобы решить эту головоломку - придется сойтись лицом к лицу с самой "матушкой природой", ведь увидеть "главное" смогут лишь самые внимательные.

Необходимо заметить на картинке спрятанную лисицу за 7 секунд, и поверьте, это задача далеко не для "новичка".

Не зря детей еще с детства поощряют выполнять развивающие задания, на уровне: "найди на картинке котика" и тому подобное. Такие упражнения улучшают зрительную память, влияют на когнитивные функции. Однако взрослым тоже никто не мешает улучшать эти качества, выполняя тренинги более сложного уровня.

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Если готовы, засекайте на таймере время, чтобы не опоздать, и начнем.

Найди спрятанную лису

Нашли "рыжую обманщицу"? Тогда мы вас поздравляем, вероятно, вы в детстве рьяно выполняли подобные упражнения с родителями и теперь за внимательностью вам нет равных. Также не исключено, что вы от природы одарены "соколиным глазом" - чтобы точно знать, советуем пройти еще несколько сложных головоломок.

В то же время, если с поиском лисы вышла неудача, это не значит, что у вас нет таланта. Мозг - штука сложная, он разными путями анализирует информацию, но в любом случае, потренироваться дополнительно все же стоит.

Где именно среди чащи спряталась лиса

Еще несколько непростых головоломок - спрятанные пицца и торт

На пробу, чтобы проверить, справитесь ли вы еще с несколькими похожими задачами, предлагаем "съедобные" головоломки: есть две картинки - одна с пиццей, другая - с тортами. Они чем-то похожи, ведь обе давят на вас своими оптическими иллюзиями. Не поддавайтесь, попробуйте отыскать скрытое за ограниченное время.

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