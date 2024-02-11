Проверь свое зрение и внимательность, быстро отыскав на картинке не то пирожное.

Есть мегасложная головоломка с тортом, с которой способен справиться лишь 1% людей - проверь свое зрение и внимательность, разгадав этот квест.

Считается, что подобные упражнения в виде игры способны улучшить когнитивные функции - это своеобразный тренажер для нашего мозга, который мы заставляем резко сосредоточиться на решенных задачах путем визуализации изображения и его быстрого анализа.

Итак, попробуйте обнаружить "аномалию" в шаблоне с тортами, который подготовил УНИАН. На задание дается 11 секунд: за это время следует найти пирожное, которое выделяется среди остальных. Чтобы не давать себе поблажек, советуем поставить таймер на телефоне.

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Мегасложная головоломка с тортом:

Если справились - это однозначно успех. Не исключено, что вы уже профи в подобных заданиях и обладаете "соколиным зрением" на такие вещи. Если нет - это тоже нормально, есть мотивация делать подобные упражнения, чтобы улучшить внимательность. Также не следует забывать, что мозг каждого человека воспринимает и обрабатывает информацию по-разному.

Вот, где спрятался тортик:

Каким бы ни оказался ваш результат, ранее мы предлагали еще несколько задач, которые позволят интересно провести время. В частности, коварная головоломка.

Коварная головоломка с петухами

На этой неделе мы предлагали еще одну сложную головоломку, на которую отводится больше времени - аж 13 секунд. Ее особенность заключается в визуальном обмане, хотя попробовать свои силы и найти нужного петуха могут и взрослые, и дети.

Советуем перед этим организовать собственную тактику: как выделить различие в изображении и одновременно не провалить задачу, увидев одновременно "все и ничего".

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