Если хотите одержать победу - придется создать собственную тактику выполнения задания.

Есть загадки для взрослых и детей на логику с визуальной составляющей - именно такую задачу стоит попробовать решить сейчас.

Если вы прирожденный шпион, то легко за 13 секунд разыщете среди 9 петухов одного, который точно является странным. Необходимо быть очень внимательными к деталям и в то же время стараться вписаться в такие узкие временные рамки - это нелегко, но даже очень реально.

Самое первое, что нужно сделать, запустить отсчет времени и ни в коем случае не засматриваться на часовую стрелку, иначе - скоро будет провал. Ваше внимание должно быть полностью сконцентрировано на изображении.

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Но есть и другая крайность - если слишком долго разглядывать каждого петуха, то также не ждите триумфа. Попробуйте создать свою собственную сбалансированную тактику выполнения задачи, и тогда у вас будут отличные шансы на победу.

Странный петух был во втором ряду - с левой стороны изображения.

Для чрезвычайно способных людей уже опубликована такая оптическая иллюзия с цифрами

Нужно среди большого количества строк с парами цифр 77 найти число, которое может показаться странным.

Очень способным личностям по силам справиться с этой задачей за 5 секунд. Только поначалу кажется, что такую задачу просто невозможно выполнить вовремя. Все не так сложно, просто стоит попробовать дать мозгу хорошенько потрудиться.

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