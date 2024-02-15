Эта задача либо доведет до отчаяния, либо откроет наслаждение триумфа.

Эта невероятная головоломка "с пиццей" точно откроет твою суперспособность, ведь человек со слабыми когнитивными "скилами" и зрительной памятью вряд ли сможет найти на картинке несоответствие.

УНИАН предлагает за 11 секунд разобраться с задачей в формате "ищи и находи" - это разновидность визуального обмана, который либо доведет до отчаяния, либо откроет наслаждение триумфа от победы.

За приведенное время следует максимально сконцентрироваться и в рядках с пиццей найти именно ту, которая непохожа на других. На первый взгляд, это может показаться легким квестом: ведь мы предлагаем контрастное изображение на желтом фоне. Но, не обманывайтесь: советуем поставить таймер, ведь ваши 11 секунд могут быстро закончиться без нужной пиццы.

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Найдите не ту пиццу за 11 секунд на картинке:

Нашли, в какой строке спрятался странный кусок фирменного блюда итальянцев? Тогда это успех: можем поздравить вас со сдачей этого развлекательного теста "на ум". Вероятно, вы одолели немало подобных квестов на своем пути и эта пицца для вашего "соколиного" глаза - ничто.

Если одержать победы не получилось - это тоже не повод расстраиваться. Человеческий мозг анализирует информацию несколькими путями: не только через зрительную память, но и на слух, осязание и т. д. Просто кто-то сильнее одном или ином. Если есть желание потренироваться, можно попробовать разгадать еще несколько задач.

А вот ответ на головоломку про пиццу:

Найди странный торт на картинке - сложная головоломка

Не зависимо от результата по поиску пиццы, предлагаем закрепить победу или потренировать внимательность в похожей головоломке с тортами. Изображение почти аналогичное: предлагаем рядки тортов, среди которых следует найти один "странный" за 11 секунд. Это задача "со звездочкой", но испытать удачу могут и взрослые, и дети.

Также есть еще одна головоломка с визуальным обманом, где нужно отыскать петуха. С ней сможет справиться лишь настоящий шпион.

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