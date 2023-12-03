Кариес и безразмерные брюки - не самое худшее, что может произойти от постоянного употребления сахара.

Постоянное употребление чрезмерного количества сахара может оказать негативное влияние на тело человека. Появление кариеса на эмали или "безразмерные брюки" покажутся легкой шуткой по сравнению с другими последствиями.

Что происходит с телом человека, если употреблять чрезмерное количество добавленного сахара, подробнее описал Shape. Отказ от сахара за основу предлагают немало современных диет. Чаще всего речь идет о запрете именно на добавленный сахар - тот, что мы употребляем вместе с тортами, конфетами, другими сладостями, и, как ни странно, в составе многих, казалось бы, "соленых" продуктов. Например, в современных кетчупах или колбасе.

Конечно, иногда угощаться соответствующими продуктами можно и даже следует с точки зрения здорового питания. Ведь сначала надо изменить собственное мышление и отношение к продуктам, тогда вы сами будете выбирать для себя более полезные варианты перекусов. Однако есть по меньшей мере несколько серьезных причин в пользу того, что злоупотреблять количеством продуктов с большим содержанием добавленного сахара не следует.

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Что может случиться с телом из-за чрезмерного употребления сахара:

1. Уровень сахара в крови будет напоминать"американские горки". Аналогия с известным аттракционом в этом сравнении уместна. Ученые говорят, что чрезмерное количество простых углеводов в рационе может повысить уровень сахара в крови. По итогу, он будет стремительно падать и повышаться. Человек это почувствует плохим самочувствием или еще худшими последствиями - тошнотой, усталостью, дрожью или учащенным сердцебиением.

2. Много сладостей - это билет в "безразмерные штаны". Это шутка, но, действительно, немалое количество продуктов с добавленным сахаром, те же вафли и тому подобное - очень калорийные. Их нельзя съедать "много", не нагружая тело должным уровнем физической активности, так как тогда организм будет откладывать не использованные калории в виде лишних жировых запасов. Также, за счет того, что добавленный сахар легко усваивается организмом, им трудно наесться. Довольно быстро после употребления подобных продуктов снова хочется есть. Также ученые говорят, что добавленный сахар повышает уровень гормона, который отвечает за усиление чувства голода. Одно исследование, опубликованное учеными в 2019 году, связывает чрезмерное потребление сахара с более высоким уровнем ожирения.

3. Черные зубы из-за кариеса. По данным Всемирной организации здравоохранения, сахар - одна из главных причин появления кариеса на эмали зубов. Зубной налет, который откладывается после употребления сахара на зубах, считается хорошей средой для распространения бактерий. По итогу, эти "вражеские агенты" вырабатывают кислоту, которая деминерализует эмаль и дентин - ткани, которые составляют основную часть наших зубов. На этих участках чаще и появляется кариес.

4. Способствует воспалению в организме. В пользу этого утверждения есть несколько исследований ученых. Одно из них (опубликованное в 2022 году) доказывает, что употребление сахара в сочетании с обработанными продуктами может стать причиной воспаления в организме. Речь идет о ряде аутоиммунных заболеваний и заболеваний кишечника, при наличии которых следует держать под контролем количество употребляемого сахара.

5. Сладости - не очень хорошо для сердца. Воспаление, связанное с сахаром, также может иметь довольно тревожные последствия с точки зрения поддержки здоровья сердца. В Гарвардском институте здоровья вообще считают сахар одной из самых больших угроз для упомянутого органа тела. Исследование 2014 года показало, что чем больше калорий люди потребляют вместе с сахаром, тем выше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

6. Дерматологи "открывают кошельки", когда вы налегаете на сладкое. Регулярное употребление чрезмерного количества сладостей может оставить "след" на лице в виде нежелательных раздражений и высыпаний. Исследования за 2010 год показали, что сахар способен разрушать коллагеновые и эластиновые волокна в коже, делая ее старше и уязвимее к механическим повреждениям. В рамках еще одного масштабного исследования (в нем приняло участие более 24 000 человек) ученые обнаружили, что у 54% людей наблюдался больший риск возникновения акне после употребления жирной и сладкой пищи.

Сколько сахара не будет "слишком много" для тела?

С одной стороны, это довольно риторический вопрос. Ведь каждый человек обладает своим весом, особенностями организма и "уязвимостью" к сахару. Однако в США диетологи официально советуют населению получать лишь 10% калорий в ежедневном пищевом рационе именно с добавленного сахара. В расчете на рацион в 2 тысячи калорий - это примерно 200 калорий. То есть, небольшое пирожное человек без проблем со здоровьем может себе спокойно себе позволить. Но, как уже упоминалось, следует обращать внимание на то, что сахар содержится не только в сладостях.

Плюсы от отказа от шоколада на месяц

Диетологи заявляют, что есть несколько преимуществ, которые способно ощутить ваше тело после отказа от шоколада. Реальные изменения могут проявиться уже примерно через месяц. В частности, ваша кожа может стать чище, а организм "забудет" о сладостях - их почти не будет хотеться. Но есть и несколько негативных последствий от попыток сесть на подобную "диету". Что именно случится с вашим телом - читайте в материале.

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