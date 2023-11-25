От шоколада отказаться трудно, но месяц без него способен спровоцировать несколько изменений в организме.

Отказ от шоколада может показаться довольно тяжелым испытанием, ведь современный мир предлагает множество его вариаций: начиная от разнообразия кондитерских тортов и конфет, и заканчивая горячим шоколадом, напитком, который так вкусно пить в холодный сезон.

Однако вы будете удивлены преимуществами, которые может дать вам отказ от этого вида сладостей в течение месяца. Об изменениях во вкусовых ощущениях, синдроме "шоколадной отмены" и других деталях темы пишет The IdianEXPRESS, ссылаясь на мнение диетологов.

Отказаться от шоколада на месяц - последствия для организма

1. Если забыть о сладком, вы действительно забудете о сладком. Диетологи уверяют, что такой отказ от употребления шоколада способен вызвать уменьшение тяги к сладостям. То есть, если продержаться месяц, вероятно, уже после вам не захочется так активно "налегать" на шоколад. Организм "забудет", что у него есть такой вкусный и быстрый источник углеводов. Но на первых этапах возможен обратный эффект. Как и на любой диете, "запретный плод" больше всего хочется. Поэтому следует быть готовым, что в первый период отказа от шоколада вам будет хотеться не забыть об его существование, а поглощать коробками. Этот этап надо выдержать.

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2. Без шоколада случаются "качели" с настроением. Шоколад - мощный источник наслаждения для нашего мозга, ведь он идентифицирует его как вкусную и питательную пищу, которой можно заесть стресс и пополнить собственные запасы "на потом". Неудивительно, что на начальных этапах отказа от шоколада у людей могут наблюдаться "качели" с настроением. Появление раздражительности также возможно в связи с тем, что ваш организм начал получать меньше калорий.

3. Без шоколада "легче" похудеть. Продолжительная диета, конечно, не предполагает для человека категорических отказов от чего-либо. Иначе процесс похудения, вероятнее всего, закончится очень быстро. Но в случае эксперимента с отказом от шоколада, действительно можно немного сбросить в весе. Шоколад очень калориен, поэтому его исключение из рациона может сократить вашу суточную норму потребляемых калорий, а значит, поддержать вас в похудении. Но это возможно лишь при условии, если вы не начнете компенсировать "недоедание" шоколадом какими-то другими снеками и источниками калорий. Отказ от шоколада по той же причине способен снизить уровень сахара в крови.

4. Состояние кожи может улучшиться. Многие врачи связывают наличие акне с употреблением шоколада. Это индивидуально, но обычно людям с такой проблемой специалисты рекомендуют исключить шоколад из рациона. Поэтому, если вы не едите шоколад в течение месяца, ожидайте, что состояние вашей кожи может вас удивить.

5. Без шоколада - без кариеса? Врачи говорят, если меньше есть шоколада, можно уменьшить риск возникновения кариеса в ротовой полости. Конечно, если вы уже обзавелись такой проблемой, отказ от сладкого здесь бессилен.

Чем заменить шоколад в рационе

Если есть желание попытаться исключить из своей жизни шоколад, можно начать с простого: перейти на реальный шоколад - то есть на шоколад с высоким содержанием какао (более 70%). Он будет больше горчить и позволит избавиться от зависимости от того самого сладкого вкуса шоколада. Дальше уже можно попробовать вообще отказаться от шоколада. Специалисты упоминают об альтернативе - сухофрукты. Хотя, подчеркнем, что в них сахара может оказаться не меньше, чем в шоколаде. Более полезный вариант для организма - перейти просто на фрукты. В зависимости от сезона, природа предлагает нам целое разнообразие сладких плодов. Также можно экспериментировать с домашними рецептами и выбрать вместо шоколада какие-то другие варианты в основу выпечки.

Кому вообще следует избегать употребления шоколада?

Прежде всего, речь идет о людях, которые должны контролировать уровень сахара в крови. Их диета не позволяет употреблять много шоколада, а чаще, вообще его исключает. Также в группе "риска" люди с такими заболеваниями, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) или мигрень в анамнезе. Врачи говорят, что им тоже следует быть осторожными с употреблением шоколада. Этот совет касается и людей, страдающих от синдрома раздраженного кишечника.

Что будет, если каждый день есть шоколад

Несмотря на упомянутые преимущества отказа от шоколада, без лишней химии и примесей он считается весьма полезным для организма при условии умеренного употребления. Такое лакомство положительно влияют на пищеварение, способно снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний за счет аминокислот, которые содержаться в какао. Читай в материале подробнее о преимущества ежедневного употребления шоколада.

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