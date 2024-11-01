Его формула предусматривает использование растительного масла вместо сливочного и высокий процент какао.

Шоколадные десерты могут стать вызовом для тех, кто пытается придерживаться здорового питания и контролирует свой вес. Однако, можно приготовить невероятный брауни без ущерба для фигуры.

"Брауни никогда не бывает здоровым, но эти лучше большинства!", - отметил Сунил Виджаякар, рецепт которого опубликовали на BBC Good Food.

Его формула предусматривает использование растительного масла вместо сливочного и высокий процент какао для шоколадного оттенка. Для приготовления понадобятся:

Видео дня

темный шоколад 70% - 220 г;

яйца - 4 шт;

растительное масло - 50 мл;

сахар - 120 г;

экстракт миндаля - 1,5 ч.л;

какао - 1 ст.л;

мука - 80 г;

разрыхлитель - 1 ч.л.

щепотка соли.

Каждая порция содержит 104 ккал, 2,1 г белка, 12,5 г углеводов (из них 10 г сахара), 5 г жира (из них 2 г насыщенных жиров), 0,5 г клетчатки и 0,15 г соли.

для начала разогрейте духовку до до 200C/180C Вентилятор/Газ 6. Квадратную форму для выпекания 20 см выстелите пергаментом.

Растопите шоколад на водяной бане и отложите немного остыть. В это время взбейте яйца, масло, сахар и экстракт миндаля в большой миске в течение восьми-десяти минут. Масса должна стать бледной и густой.

Далее надо просеять какао, муку и разрыхлитель со щепоткой соли. Осторожно смешайте ингредиенты вместе. В самом конце надо вылить растопленный шоколад и осторожно перемешать до полного соединения.

Выложите шелковистое шоколадное тесто в подготовленную форму и выпекайте 20-25 минут. Когда брауни остынут, выньте из формы и нарежьте их квадратами 4 см и подавайте.

Другие интересные рецепты шоколадных десертов

Диетолог Эмили Инглиш поделилась рецептом вкусного брауни, в котором используется специальный ингредиент, чтобы повысить уровень белка, но при этом десерт остается таким же вкусным.

Также УНИАН рассказывал, как приготовить за 30 минут брауни, который в сети прозвали "лучшим".

Мэри Берри предлагает приготовить брауни из 7 ингредиентов.

Вас також можуть зацікавити новини: